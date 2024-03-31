Шай-Хулуд побачив море. На пристані знайдено "піщаного хробака" з повним ротом гострих зубів (фото)
Жахливу істоту, схожу на піщаного хробака з "Дюни", було знайдено на пляжі — її рот сповнений гострих зубів.
Після виходу на екрани другої частини "Дюни", де автори картини на власні очі показали піщаного черв'яка, що живе в пустелі Арракіса, вчені раз у раз показують, що на Землі є свої "піщані черв'яки Дюни", і вони мають не менш страхітливий вигляд, пише Daily Mail.
Цього разу "земний Шай-Хулуд" був помічений на пляжі біля пристані Ексмут у Девоні (Англія). Дивовижну знахідку зробив місцевий 26-річний Вілл Майлз, який зіткнувся з істотою на пляжі, прогулюючись після роботи. За словами чоловіка, навряд чи можна було пройти повз: істота лежала в центральній частині пляжу, недалеко від лінії припливу.
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Майлз зазначає, що загадкова істота була схожа на "величезну п'явку з присоскою, повною гострих і спрямованих всередину зубів". Насправді істота, виявлена на пляжі, зовсім не була піщаним черв'яком, який прибув з вигаданої планети, 26-річний Вілл просто натрапив на пляжі на міногу.
Морська мінога — вид, відомий тим, що смокче кров здобичі, за що й отримав своє прізвисько "риба-вампір". Раніше морські міноги були широко поширені у Великій Британії, проте тепер вони зустрічаються вкрай рідко. Причиною скорочення місцевої популяції стала низька якість води та штучні бар'єри в річках, де розмножуються міноги.
За словами Майлза, у довжину виявлена ним риба-вампір сягала приблизно 80 сантиметрів. Бажаючи поділитися своїм відкриттям, Вілл розмістив фото істоти в групі натуралістів у соціальній мережі. Попри те, що більшість користувачів змогли визначити у тварині міногу, дехто також припустив, що Майлзу вдалося виявити щось із науково-фантастичних романів.
Цікаво, що деякі користувачі навіть припустили, що Френк Герберт, ймовірно, надихався саме міногами, коли вигадував свого піщаного хробака.
За словами морського біолога Ярко Хаверманса, якому минулого року вдалося вперше за 6 років виявити морську міногу на голландському острові Тексель. У результаті вченому також вдалося описати життєві цикли міног. Дані свідчать про те, що перші 5 років свого життя міноги проводять на морському дні, де фільтрують сміття. Далі вони перетворюються на дорослу особину, яка мігрує в море, щоб жити як вид риби-паразити — міноги харчуються більшими рибами та китами. Відомо, що жертвам міног, як правило, не вдається вижити. Потім міноги мігрують назад у річки для розмноження.
Раніше Фокус писав про те, що в надрах Землі ховається свій піщаний черв'як з "Дюни": пожирає все, що зустрічається на шляху.