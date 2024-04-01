Не такі вже й погані. Вчені наполягають, що чайки зовсім не "злочинці", як вважалося раніше

Дослідники вважають, що птахи "крадіжкою їжі" проявляють свою харизму, а зовсім не демонструють злочинну поведінку.

Через втрату звичного середовища проживання чайки все частіше вдираються в наші міста, і, за словами вчених, нам слід навчитися жити з ними по сусідству. Птахи опинилися в скрутному становищі через пташиний грип і виснаження рибних запасів, унаслідок чого їм довелося переміститися в міські райони, де тепер чайки конфліктують із людьми через крадіжку їжі, пише BBC.

Однак професор Пол Грем з Університету Сассекса вважає, що людям слід перестати розглядати чайок як шкідників і почати поважати цих "розумних птахів". Вчений вважає, що поведінку птахів, яка нам здається "пустотливою або злочинною" слід розглядати інакше, адже фактично чайки демонструють вельми "розумну поведінку". Унаслідок чого вчений закликає просто навчитися жити з ними по сусідству.

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Види, які можуть адаптуватися до міського життя, такі як сріблясті чайки, насправді змушені йти на такий крок через втрату природного середовища проживання внаслідок діяльності людини. На жаль, у чайок просто немає іншого вибору, крім як переселитися в міські райони, щоб харчуватися нашими відходами.

У результаті те, що нам здається неприємною поведінкою, насправді є ознакою розуму і навичок соціального навчання. Протягом усього свого життя птахи, по суті, вивчають, які з викинутих предметів можуть бути для них їжею. Вчені вважають, що вони навчаються, спостерігаючи за більш дорослими птахами.

Людям слід стежити за залишками своєї їжі, щоб на неї не претендували чайки Фото: Getty Images

Згодом чайки виробляють набір вельми умілих дій, які дають їм змогу добувати їжу або з наших сміттєвих баків, або безпосередньо від самих людей. Професор Грем вважає, що для боротьби з птахами місцевій владі слід подбати про встановлення більших і безпечніших баків у громадських місцях, а людям слід не залишати залишки своєї їжі без нагляду.

Сьогодні у Британії мешкають 6 основних видів чайок:

чорноголова чайка;

звичайна чайка;

середземноморська чайка;

мала чорноголова чайка;

срібляста чайка;

велика чорноголова чайка.

На жаль, чисельність усіх цих видів сьогодні скорочується. Унаслідок чого вчені розробляють програми, які в майбутньому могли б допомогти нам не допустити зникнення цих популяцій. За словами Дон Балмер із Британського фонду орнітології, основна проблема полягає в тому, що люди, схоже, не усвідомлюють, у якій ситуації перебувають чайки. Їхня чисельність невблаганно скорочується, до того ж вони змушені залишати свої звичні ареали проживання й адаптуватися до міських районів і пошуку їжі в них.

Хоча природні популяції, що гніздяться, скорочуються, дехто вважає, що кількість птахів, що гніздяться на будівлях, збільшилася, але, за даними Natural England, дані, що підтверджують це, обмежені.

Раніше Фокус писав про те, що дослідники з'ясували, як чайки вибирають, що можна їсти, а що не можна.