Як захистити собаку від недоумства в старості: вчені знайшли ефективний спосіб

Дослідники вважають, що знайшли те, що допоможе захистити мозок собаки, що старіє, від недоумства — знадобиться небагато зусиль.

Будь-який власник собаки знає, як важко спостерігати за тим, як він старіє. Однак тепер учені виявили, що соціальне збагачення справді може принести користь мозку собак, що старіють. Тепер учені наполягають на необхідності навчати старих собак нових трюків, пише Daily Mail.

Під час дослідження команда з Університету Кентуккі та Каліфорнійського університету використала МРТ-сканування для вимірювання в структурі мозку 43 гончаків середнього віку — вчені спостерігали за змінами в мозку тварин протягом трьох років.

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Протягом усього експерименту собак щодня тренували, дозволяли їм грати з різними іграшками та "вільно взаємодіяти" з іншими собаками протягом пів години на день. Аналіз об'єму гіпокампа, ділянки мозку, пов'язаної з когнітивними здібностями, збільшувався у всіх випробовуваних тварин у середньому на 1,74% на рік.

Зазначимо, що в попередніх дослідженнях на біглях, вчені виявили, що обсяг цієї ділянки мозку з часом зменшується. У результаті команда припустила, що їхнє відкриття припускає, що навіть для собак середнього віку соціальне збагачення може бути корисним для здоров'я і мозку зокрема.

Автори дослідження стверджують, що під час трирічного експерименту гіпокамп збільшився в об'ємі у всіх собак. Тепер вони стверджують, що це збільшення безпосередньо пов'язане з високим рівнем поведінкового збагачення, яке містило:

соціальна взаємодія;

фізичні вправи;

сенсорну стимуляцію.

З більш ранніх досліджень відомо, що всі методи викликають низку нейробіологічних змін у мозку. У результаті тепер учені радять стимулювати активність і соціальні прояви у собак незалежно від віку. На думку команди, це дасть змогу збільшити тривалість життя вихованця та його здоров'я.

До слова, дослідники додали, що вікові зміни мозку і зниження когнітивних функцій у собак і людей однакові. Таким чином літні власники можуть принести користь не тільки своїм улюбленцям, а й власному мозку.

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