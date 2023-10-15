Розмір має значення. Учені розповіли, які собаки живуть удвічі довше за інших

Цікаво, що ці тварини старіють значно швидше за інших, але це не впливає на тривалість їхнього життя.

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Люди та собаки сотні років живуть пліч-о-пліч, за цей час тварини заслужили свою репутацію "найкращих друзів людини", проте нам все ще занадто мало відомо про їхню поведінку і здоров'я. Вчені намагаються виправити ситуацію, досліджуючи все нові аспекти собачого життя, і тепер вони зосередилися на розумінні того, як розмір вихованця впливає на тривалість його життя, пише Daily Mail.

Нові дослідження показують, що, коли справа доходить до старіння, далеко не всі собаки опиняються в рівному становищі. Робота вчених з Університету Етвеша Лоранда в Будапешті доводить, що тривалість життя наших улюбленців безпосередньо залежить від їхніх розмірів.

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Команда виявила, що собаки меншого розміру живуть удвічі довше за своїх більших побратимів. Цікаво, але результати також показують, що більш мініатюрні цуценята насправді старіють раніше, однак це, ймовірно, не впливає на тривалість їхнього життя.

Загалом вчені проаналізували дані 15 000 собак, включно з їхнім віком, поведінкою і когнітивними функціями. Команда також оцінила розмір цуценят, форму їхньої голови й чистокровний статус. Результати показують, що в середньому поведінкове і когнітивне старіння у собак починається приблизно в 10,5 років, при цьому початок старіння і швидкість його настання залежать від розмірів тіла собаки.

За словами провідного автора дослідження Борбали Турчан, у собак вагою понад 30 кілограмів вікове зниження розпочинається до 2-3 років, однак далі воно розвивається з меншою швидкістю зниження когнітивних функцій.

При цьому більші собаки відчувають фізичні розлади в більш ранньому віці, водночас хвороби й деградація сенсорних функцій накопичується, що призводить до "старечої поведінки" задовго до того, як починається розумовий занепад.

Результати дослідження також свідчать про те, що у собак вагою менше ніж 7 кілограмів ймовірність зниження когнітивних функцій у старості виявилася вчетверо вищою. Втім, на тривалість життя вихованця це не впливає.

Детальніший аналіз показав, що собаки з довгими носами, наприклад хорти, і чистокровні тварини, наражаються на вищий ризик зниження когнітивних функцій у похилому віці, як порівняти із собаками з короткою мордою.

Не менш цікавим здається те, що самі власники починають вважати своїх улюбленців старими у віці близько 6 років, незалежно від їхнього розміру. За словами співавтора дослідження Еніко Кубіньї, фактично це означає, що ми вважаємо своїх собак старими на 4-5 років раніше, ніж це відбувається насправді.

Загалом, результати показують, що розмір тіла собаки впливає не лише на тривалість життя, а й на здоров'я улюбленця загалом. Виходячи з результатів дослідження вчені радять обирати вихованця середнього розміру — від 10 до 30 кілограмів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що впливає на поведінку собак.