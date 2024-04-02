Погляд, сповнений любові: на Землі є жаби, у яких замість зіниць сердечка (фото)

Дослідники розповіли про чарівне крихітне земноводне, у яких зіниці у формі серця.

Наша планета є домівкою для мільйонів тварин і всі вони по-своєму чарівні. У новому дослідженні вчені розповіли про чарівних мініатюрних земноводних, чий погляд сповнений любові — їхні зіниці дійсно мають форму серця, пише IFLScience.

Жовточереві жаби (Bombina variegata) добре пристосовані до життя в багнюці: спина має коричневий відтінок, тоді як черевце — яскраво жовте. Взимку представники цього виду впадають у сплячку, а навесні виходять з неї, щоб зануритися в шлюбний період.

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Коли жовточереві жаби вирушають на пошуки партнера, їхнім зором керують незвичайні зіниці у формі серця. Насправді форма зіниць жовточеревих жаб є лише однією з дивних форм, які можна спостерігати у безхвостих тварин — групи земноводних, до якої входять жаби й лягушки.

Науковці досі не знають, які переваги насправді дає така форма зіниць, однак зазначають, що їм уже вдалося з'ясувати, що асоціації форми зіниць, які існували раніше, зі способом життя можуть бути незастосовні до амфібій.

Свою нову роботу вчені вирішили присвятити дивному світу форм зіниць безхвостих тварин. Загалом команда вивчила зображення 3200 видів і виявила, що зіниця безхвостих тварин являє собою дуже пластичну структуру, яка за весь час існування групи розвинула 7 основних форм. Водночас вченим не вдалося виявити зв'язку між формою зіниць і звичками тварин, за винятком того, що у водних безхвостих зіниці, як правило, круглої форми.

У жовточеревої жаби зіниці у формі серця Фото: Shutterstock

У більш ранніх дослідженнях учені вже виявили зв'язок форми зіниць із добовою активністю. Наприклад, для травоїдних ссавців, як правило, характерні горизонтальні зіниці, для денних хижаків — круглі зіниці, а для нічних і аритмічних хижаків — вертикальні щілинні зіниці. Однак результати нового дослідження показують, що до безхвостих тварин ці висновки незастосовні.

За словами співавтора дослідження, Марті Бенкса з лабораторії візуального сприйняття простору Каліфорнійського університету в Берклі, під час своєї роботи вони також виявили одне дивовижне відхилення — мангуста. Це маленький хижий ссавець, у якого очі розташовані на передній частині голови. Отже, можна було б очікувати, що у них буде або вертикальна щілиноподібна зіниця, або кругла зіниця, але у них зіниці горизонтальні. Але ця тварина абсолютно не вписувалася в загальні результати дослідження.

Раніше Фокус писав про те, як різні тварини на Землі бачать навколишнє середовище.