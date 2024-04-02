66 млн років тому хтось залишив в Антарктиді гігантське яйце: вчені знайшли матір-зозулю (фото)
Дослідники вважають, що їм нарешті вдалося ідентифікувати істоту, яка залишила десятки мільйонів років тому в Антарктиді величезне яйце.
Коли мова заходить про найбільші яйця, які коли-небудь бачив світ, вчені, як правило, підозрюють птахів і рептилій. Перше місце в цій битві посідає птах-слон, що вимер на планеті мільйони років тому, чиї яйця можна порівняти зі 128 курячими. Однак учені виявили в Антарктиді гігантське яйце зовсім іншого виду тварин і довгий час не могли зрозуміти, кому воно належить, пише IFLScience.
Дослідження показали, що гігантське яйце було залишене в Антарктиді близько 66 мільйонів років тому і було порівнянне за розміром із футбольним м'ячем. Знахідка також стала першим відомим викопним яйцем із м'якою шкаралупою, залишеним на крижаному континенті.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
За словами провідного автора дослідження, постдокторанта Школи геологічних наук Джексона при Техаському університеті в Остіні Лукаса Лежандра, вони з командою припустили, що гігантське яйце могло б належати великому динозаврові, проте воно не було схоже на нього. У результаті вчені припустили, що скам'янілість насправді могла належати стародавній морській рептилії, ймовірно, мезозавру.
На цю думку вчених наштовхнуло те, що скам'янілість була схожа на яйця змій або рептилій, але вона також була і неймовірних розмірів. Проблема полягала в тому, що гігантські морські рептилії крейдяного періоду не відкладали яєць, але загадкова шкіряна куля розміром понад 28 на 18 сантиметрів, суперечить цьому твердженню. У результаті команда назвала каменеподібну копалину просто "Істотою".
Автори дослідження стверджують, що знайдене в Антарктиді яйце, є одним із найбільших із коли-небудь описаних. Фактично воно поступається в розмірах лише яйцю птаха-слона. Водночас учені виявили, що структура знахідки схожа на структуру більшості яєць сучасних ящірок і змій. Усе це вказує на те, що істота, яка залишила яйце на крижаному континенті, вела яйцеживородні спосіб життя, коли яйце розвивається всередині матері й вилуплюється, по суті, одразу після відкладання.
Це дозволило вченим виключити причетність птахів-слонів. Ці стародавні птахи-мегафауни, що не літали, раніше були поширені на Мадагаскарі, їхня вага становила близько 500 кілограмів, а заввишки вони досягали близько 3 метрів. Вони були настільки великими, що вважалося, що одне яйце здатне прогодувати цілу людську сім'ю.
Однак яйця слонових птахів мали тверду шкаралупу, чого не спостерігалося в новій знахідці. Офіційно яйця птахів-слонів сьогодні вважаються найбільшими за всю історію Землі: завдовжки вони могли сягати 33 сантиметрів, а їхній об'єм становив близько 8,5 літрів. Для порівняння, згідно з Книгою рекордів Гіннеса, це еквівалентно 183 курячим яйцям або понад 12 000 яєць колібрі.
Раніше Фокус писав про те, що найважча тварина в історії Землі досі живе на планеті: хто це.