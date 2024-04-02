66 млн років тому хтось залишив в Антарктиді гігантське яйце: вчені знайшли матір-зозулю (фото)

Дослідники вважають, що їм нарешті вдалося ідентифікувати істоту, яка залишила десятки мільйонів років тому в Антарктиді величезне яйце.

Коли мова заходить про найбільші яйця, які коли-небудь бачив світ, вчені, як правило, підозрюють птахів і рептилій. Перше місце в цій битві посідає птах-слон, що вимер на планеті мільйони років тому, чиї яйця можна порівняти зі 128 курячими. Однак учені виявили в Антарктиді гігантське яйце зовсім іншого виду тварин і довгий час не могли зрозуміти, кому воно належить, пише IFLScience.

Дослідження показали, що гігантське яйце було залишене в Антарктиді близько 66 мільйонів років тому і було порівнянне за розміром із футбольним м'ячем. Знахідка також стала першим відомим викопним яйцем із м'якою шкаралупою, залишеним на крижаному континенті.

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За словами провідного автора дослідження, постдокторанта Школи геологічних наук Джексона при Техаському університеті в Остіні Лукаса Лежандра, вони з командою припустили, що гігантське яйце могло б належати великому динозаврові, проте воно не було схоже на нього. У результаті вчені припустили, що скам'янілість насправді могла належати стародавній морській рептилії, ймовірно, мезозавру.

Вважається, що дитинча мозазавра вислизнуло з яйця незабаром після того, як його відклали Фото: Francisco Hueichaleo

На цю думку вчених наштовхнуло те, що скам'янілість була схожа на яйця змій або рептилій, але вона також була і неймовірних розмірів. Проблема полягала в тому, що гігантські морські рептилії крейдяного періоду не відкладали яєць, але загадкова шкіряна куля розміром понад 28 на 18 сантиметрів, суперечить цьому твердженню. У результаті команда назвала каменеподібну копалину просто "Істотою".

Автори дослідження стверджують, що знайдене в Антарктиді яйце, є одним із найбільших із коли-небудь описаних. Фактично воно поступається в розмірах лише яйцю птаха-слона. Водночас учені виявили, що структура знахідки схожа на структуру більшості яєць сучасних ящірок і змій. Усе це вказує на те, що істота, яка залишила яйце на крижаному континенті, вела яйцеживородні спосіб життя, коли яйце розвивається всередині матері й вилуплюється, по суті, одразу після відкладання.

Це дозволило вченим виключити причетність птахів-слонів. Ці стародавні птахи-мегафауни, що не літали, раніше були поширені на Мадагаскарі, їхня вага становила близько 500 кілограмів, а заввишки вони досягали близько 3 метрів. Вони були настільки великими, що вважалося, що одне яйце здатне прогодувати цілу людську сім'ю.

Могутнє яйце слонового птаха — це шматок шкаралупи зліва Фото: Natural History Museum

Однак яйця слонових птахів мали тверду шкаралупу, чого не спостерігалося в новій знахідці. Офіційно яйця птахів-слонів сьогодні вважаються найбільшими за всю історію Землі: завдовжки вони могли сягати 33 сантиметрів, а їхній об'єм становив близько 8,5 літрів. Для порівняння, згідно з Книгою рекордів Гіннеса, це еквівалентно 183 курячим яйцям або понад 12 000 яєць колібрі.

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