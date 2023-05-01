"Хочу дещо змінити формат": Спартак Суббота заявив про продовження подкасту про психологію

Звинувачений у мережі в шахрайстві Спартак Суббота планує й далі знімати подкаст. Він вже збирає запитання підписників для наступного випуску проєкту.

Проєкт "Подкаст Терапія" отримає продовження попри скандал навколо експертності Спартака Субботи. Про це блогер сьогодні, 1 травня, заявив у своїх соцмережах.

"Сьогодні я до вас із новинами. Новим випускам ПТ бути. І цього разу хочу дещо змінити формат", — написав Суббота.

Він запропонував підписникам поставити запитання, на які відповідатиме в новому випуску, однак натякнув, що запитання не мають стосуватися його особистості.

"Нагадую, що подкаст — це не інтерв'ю, тож перевагу надамо запитанням, які стосуються саме психології", — пояснив Суббота.

На момент публікації матеріалу колишній співведучий подкасту Євген Янович не відреагував у соцмережах на заяву Спартака Субботи.

Нагадаємо, нещодавно було опубліковане розслідування про Спартака Субботу. Психолог Ілля Полудьонний з’ясував, що блогер озвучував публічно неправдиву інформацію про себе. Зокрема, частина розслідування присвячена вищій освіті Субботи.

Після публікації розслідування про співведучого Євген Янович оголосив про закриття проєкту "Подкаст Терапія" та попросив вибачення в аудиторії.

26 квітня в ЗМІ опублікували відповідь медичного університету імені Богомольця на запит журналістів щодо медичної освіти Спартака або Олександра Субботи. Блогер зазначав, що навчався в цьому виші.