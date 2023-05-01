Побиття жінок під Житомиром: у поліції озвучили деталі скандалу (фото, відео)

Інформація щодо участі військовослужбовця у побитті жінок у Коростені 28 квітня перевіряється. Проте вже встановлено, що жодної зброї під час конфлікту не було.

За фактом завдавання жінкам легких тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) КК України. Про це у коментарі ТСН розповіла речник Національної поліції в Житомирській області Алла Ващенко.

За її даними, конфлікт почався через паркування – жінка своїм автомобілем частково обмежила доступ до гаража чоловіка, який потім і завдав їй тілесних ушкоджень.

"Вона від'їхала, він проїхав, а потім все одно вийшов і почав її ображати. Ну, а потім конфлікт продовжився вже в більш активній фазі", — сказала Ващенко.

Слова потерпілої про участь у її побитті військового та погрози перевіряються. Проте вже встановлено, що жодної зброї під час конфлікту не демонструвалося.

Інтернет-користувачі звернули увагу на пляшку шампанського поряд із тортом, які видно на відео.

"Очевидно, що ця пляшка не має відношення до чоловіків. Дівчата приїхали привітати з днем народження знайомого. Тому цю пляшку точно не треба пов'язувати з кимось з учасників", – прокоментували цю деталь у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом завдання жінкам легких тілесних ушкоджень. Правова кваліфікація події – ст. 296 (хуліганство) КК України. Продовжуються слідчі дії.

Побиття жінок під Житомиром: що сталося

28 квітня, у Коростені Житомирської області стався конфлікт між чоловіком та двома жінками: матір'ю та дочкою. Остання розповіла про інцидент у своєму Instagram-акаунті. Також вона опублікувала фото та відео.

За словами дівчини, сварка спалахнула через паркувальне місце. Чоловік ударив її та тягав за волосся її матір, а також погрожував убити їх обох.

"Вся історія почалася з того, що мене з подругою підвезли до нашого товариша, тільки мама почала виїжджати, ззаду її підпер Юрій, вона дала йому приїхати, а коли він проїхав – одразу почав погрожувати та висловлюватись нецензурною лексикою. Крикнув, що ми не знаємо куди приїхали та кому перекрили дорогу, після цього зателефонував своїм друзям", – йдеться в повідомленні.

За словами постраждалої, за кілька хвилин до місця пригоди приїхали ще кілька чоловіків, які від погроз та образ невдовзі перейшли до побиття жінок. Один із нападників представився "військовим з Бахмута" і погрожував застосувати проти жінок зброю. Чоловіки тягали жінок за волосся і жбурляли на асфальт.

Постраждала пише, що випадкова свідчиня, яка була неповнолітньою, стала знімати те, що відбувається на відео, через що чоловіки теж стали їй погрожувати.

"Головний герой усієї історії Юрій Виговський, власник СТО біля Сільпо, цим він і намагався показати свою перевагу і бив жінок. Допоможіть, не залиште це поза увагою. Зв'язки із судом можуть врятувати від закону, але від людей це не врятує", — звернулася до мешканців Коростеня дівчина.

Нагадаємо, 28 квітня у центрі Миколаєва невідомий кинув у людей гранату. Чоловік зажадав у перехожих грошей, а після відмови дістав з кишені гранату, висмикнув кільце і кинув гранату в жінку, що стояла поряд з автомобілем. Пролунав вибух, внаслідок якого уламкові поранення отримала жінка і сам чоловік, який кинув гранату.

2 квітня у місті Балта Одеської області пролунав вибух. Інцидент стався у дворі будинку, де мешкає колишній суддя. Внаслідок вибуху пошкодження отримав фасад будинку, а на землі утворилася вирва. За словами поліції, вибуховий пристрій просто під двері будинку покинули невідомі.