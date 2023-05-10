Хто така капібара? Скільки коштує модна тварина та що треба знати перед тим, як її купувати
Останній рік інтернет заполонила капібара. Фотографії кумедних й зворушливих тварин публікують в соцмережах, з ними роблять меми й наліпки. Не дивно, що на olx вже зʼявились обʼяви про їх продаж. Фокус дізнався, скільки коштують улюбленці інтернету, як їх утримувати та чи варто заводити таких тварин вдома.
Фокус не підтримує безвідповідальне ставлення до тварин і не заохочує купувати екзотичні види заради розваги. Стаття носить виключно інформативний характер.
Хто такі капібари та чому всі про них говорять?
Капібара (або водосвинка звичайна) — найбільший гризун у світі, їх довжина сягає 1–1,35 м, висота — понад пів метра. Доросла тварина важить від 34 до 66 кг (самки зазвичай більші).
В інтернеті капібар полюбили за їх незворушність. І це доводить одне з популярніших відео з твариною, на якому пелікан намагається зʼїсти гризуна, а той не звертає на це уваги.
В соцмережах також широко розповсюдилось відео, де капібара катається на крокодилі. Подібних роликів в мережі сотні.
Скільки коштує капібара?
Така популярність в інтернеті призвела до того, що сьогодні капібару можна купити навіть в Україні. Наприклад, на OLX є свіжа обʼява — "ручних малюків з документами" продають за $2,5 тис.
"Капібари ласкаві та милі звірята. Зовнішність дуже схожа на морську свинку, тільки голова у капібар більша, та й загальні розміри теж. Капібари травоїдні й дуже охайні вихованці. Прості в харчуванні, догляді та утриманні", — йдеться в описі.
Тут зазначається, що капібари спокійні, тому їх можна утримувати навіть у квартирі. При цьому заводчики радять виводити тварину на прогулянки на повідку.
Під інформацією вказані контакти розплідника. Телефоном Фокусу розказали, що за два роки розведення капібар тварини в приватні руки не продавались, і таких запитів не було.
"Це все казки [що їх купують додому], просто мода з Instagram", — відповіли в розпліднику.
Як пояснює Сергій Костів, власник приватного зоопарку "Лімпопо" на Львівщині, в цілому діапазон цін на тварину — від $1,5 тис. до $3,5 тис.
"$2,5 тис. — більш-менш адекватна ціна на капібару", — зауважує він.
За словами експерта, висока вартість гризуна повʼязана з тим, що їх досі на території України небагато.
"Якщо порахувати в усіх українських зоопарках, то може 30 капібар набереться", — говорить власник зоопарку.
Везти тварину з її рідної Південної Америки — дорого й довго, а в неволі вони розмножуються погано.
Чи можна заводити капібару вдома?
На різних зоосайтах в інтернеті пишуть, що капібару дійсно можна тримати вдома. Фахівці радять створити спеціальні умови для цього — великий вольєр та обов'язково басейн для тварини. Капібара любить тепло, тому просто на вулиці тримати її не вийде — в холодні сезони їй потрібно приміщення, що опалюється.
Костів погоджується — немає нічого дивного в тому, щоб тримати капібару вдома, якщо хтось цього дуже хоче і має $2,5 тис. Але сам він про такі випадки не чув.
"Це ж просто велика морська свинка. Можна тримати морську свинку? Так отож. Просто їй потрібно тепло", — коментує експерт.
Мода на капібар: фанати тваринок
Костів зізнається: після нового року в зоопарку щодня лунають дзвінки — люди питають про капібару.
"Дзвонять, питають, чи є в нас капібара, чи можна приїхати її побачити", — розказує він.
Втім, в самому зоопарку якогось ажіотажу біля вольєра саме водосвинки немає, додає він. Люди приділяють їй не більше уваги, ніж іншим тваринам.
"Лімпопо" не купував капібар — отримав їх в подарунок. Одну самку зоопарку подарували колеги зі Словачини, самця передав харківський "Фельдман-Екопарк", якому львів'яни допомагали після вторгнення. Сьогодні в зоопарку мріють створити з тварин пару, але Костів наголошує, що це не проста задача. Капібар поки що розділили сіткою, щоб вони звикали один до одного.
Експерт не хоче робити прогнози, чи стануть тварини в Україні повсякденністю, але такий варіант можливий.
"Памʼятаєте, як була мода на шиншил, а потім всі до них звикли, їх стало багато, ціна на них впала", — нагадує він.
Так само може вийти із капібарами.
Капібара — риба?
Поки цього не сталось, люди все ще з захопленням ставляться до них. На популярному сервісі "Кабанчик" навіть попадаються обʼяви, де люди просять привезти до них додому капібару, щоб просто її потримати на руках. У 2017 році якась панянка із Києва пропонувала за це 200 грн.
Цікаво, що в Аргентині й Уругваї капібар розводять заради їх мʼяса та шкіри, тут тварину вживають у їжу і вважають найкращим джерелом білка.
У Венесуелі мʼясо капібари заведено вживати під час Великого посту. Це повʼязано з тим, що католицька церква у XVIII столітті видала спеціальний дозвіл на його вживання, визнав гризуна "рибою". Меми на цю тему також можна знайти в інтернеті.
Нагадаємо, Фокус раніше розказував про панда-дипломатію. Повернення ведмедя Я Я до Шанхаю у квітні цього року стало символом краху відносин між США та Китаєм.