Хто така капібара? Скільки коштує модна тварина та що треба знати перед тим, як її купувати

Останній рік інтернет заполонила капібара. Фотографії кумедних й зворушливих тварин публікують в соцмережах, з ними роблять меми й наліпки. Не дивно, що на olx вже зʼявились обʼяви про їх продаж. Фокус дізнався, скільки коштують улюбленці інтернету, як їх утримувати та чи варто заводити таких тварин вдома.

Фокус не підтримує безвідповідальне ставлення до тварин і не заохочує купувати екзотичні види заради розваги. Стаття носить виключно інформативний характер.

Хто такі капібари та чому всі про них говорять?

Капібара (або водосвинка звичайна) — найбільший гризун у світі, їх довжина сягає 1–1,35 м, висота — понад пів метра. Доросла тварина важить від 34 до 66 кг (самки зазвичай більші).

В інтернеті капібар полюбили за їх незворушність. І це доводить одне з популярніших відео з твариною, на якому пелікан намагається зʼїсти гризуна, а той не звертає на це уваги.

В соцмережах також широко розповсюдилось відео, де капібара катається на крокодилі. Подібних роликів в мережі сотні.

Скільки коштує капібара?

Така популярність в інтернеті призвела до того, що сьогодні капібару можна купити навіть в Україні. Наприклад, на OLX є свіжа обʼява — "ручних малюків з документами" продають за $2,5 тис.

"Капібари ласкаві та милі звірята. Зовнішність дуже схожа на морську свинку, тільки голова у капібар більша, та й загальні розміри теж. Капібари травоїдні й дуже охайні вихованці. Прості в харчуванні, догляді та утриманні", — йдеться в описі.

Обʼяви на olx про продаж капібар періодично оновлюються

Тут зазначається, що капібари спокійні, тому їх можна утримувати навіть у квартирі. При цьому заводчики радять виводити тварину на прогулянки на повідку.

Під інформацією вказані контакти розплідника. Телефоном Фокусу розказали, що за два роки розведення капібар тварини в приватні руки не продавались, і таких запитів не було.

"Це все казки [що їх купують додому], просто мода з Instagram", — відповіли в розпліднику.

Як пояснює Сергій Костів, власник приватного зоопарку "Лімпопо" на Львівщині, в цілому діапазон цін на тварину — від $1,5 тис. до $3,5 тис.

"$2,5 тис. — більш-менш адекватна ціна на капібару", — зауважує він.

Капібари стали улюблюнцями інтернету

За словами експерта, висока вартість гризуна повʼязана з тим, що їх досі на території України небагато.

"Якщо порахувати в усіх українських зоопарках, то може 30 капібар набереться", — говорить власник зоопарку.

Везти тварину з її рідної Південної Америки — дорого й довго, а в неволі вони розмножуються погано.

Чи можна заводити капібару вдома?

На різних зоосайтах в інтернеті пишуть, що капібару дійсно можна тримати вдома. Фахівці радять створити спеціальні умови для цього — великий вольєр та обов'язково басейн для тварини. Капібара любить тепло, тому просто на вулиці тримати її не вийде — в холодні сезони їй потрібно приміщення, що опалюється.

Капібара у зоопарку "Лімпопо"

Костів погоджується — немає нічого дивного в тому, щоб тримати капібару вдома, якщо хтось цього дуже хоче і має $2,5 тис. Але сам він про такі випадки не чув.

"Це ж просто велика морська свинка. Можна тримати морську свинку? Так отож. Просто їй потрібно тепло", — коментує експерт.

Мода на капібар: фанати тваринок

Костів зізнається: після нового року в зоопарку щодня лунають дзвінки — люди питають про капібару.

"Дзвонять, питають, чи є в нас капібара, чи можна приїхати її побачити", — розказує він.

Втім, в самому зоопарку якогось ажіотажу біля вольєра саме водосвинки немає, додає він. Люди приділяють їй не більше уваги, ніж іншим тваринам.

"Лімпопо" не купував капібар — отримав їх в подарунок. Одну самку зоопарку подарували колеги зі Словачини, самця передав харківський "Фельдман-Екопарк", якому львів'яни допомагали після вторгнення. Сьогодні в зоопарку мріють створити з тварин пару, але Костів наголошує, що це не проста задача. Капібар поки що розділили сіткою, щоб вони звикали один до одного.

Всього в Україні нараховується близько 30 капібар, говорить Костів

Експерт не хоче робити прогнози, чи стануть тварини в Україні повсякденністю, але такий варіант можливий.

"Памʼятаєте, як була мода на шиншил, а потім всі до них звикли, їх стало багато, ціна на них впала", — нагадує він.

Так само може вийти із капібарами.

Капібара — риба?

Поки цього не сталось, люди все ще з захопленням ставляться до них. На популярному сервісі "Кабанчик" навіть попадаються обʼяви, де люди просять привезти до них додому капібару, щоб просто її потримати на руках. У 2017 році якась панянка із Києва пропонувала за це 200 грн.

Обʼява на сервісі "Кабанчик"

Цікаво, що в Аргентині й Уругваї капібар розводять заради їх мʼяса та шкіри, тут тварину вживають у їжу і вважають найкращим джерелом білка.

У Венесуелі мʼясо капібари заведено вживати під час Великого посту. Це повʼязано з тим, що католицька церква у XVIII столітті видала спеціальний дозвіл на його вживання, визнав гризуна "рибою". Меми на цю тему також можна знайти в інтернеті.

Нагадаємо, Фокус раніше розказував про панда-дипломатію. Повернення ведмедя Я Я до Шанхаю у квітні цього року стало символом краху відносин між США та Китаєм.