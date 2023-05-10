Скандал зі Спартаком Субботою: у МОН перевірили дипломи блогера

За даними міністерства, у Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО відсутні дані про диплом магістра блогера, який позиціює себе як фахівця в галузі психічного здоров'я, психотерапії та психіатрії.

У Міністерстві освіти та науки України відповіли на запит щодо перевірки справжності копій документів про освіту та Свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту, виданих на ім'я Субботи Спартака Олександровича. Про це йдеться на офіційній сторінці відомства у Facebook.

Повідомляється, що Міносвіти надіслало запити до "Інформаційно-іміджевого центру" та "Інфоресурсу", щоб з'ясувати, чи зазначені документи про утворення Субботи у відповідних реєстрах.

У держустановах повідомили міністерству, що у Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО немає інформації про диплом магістра Спартака Субботи. Крім того, МОН не видавало блогеру Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту.

"Цю інформацію ми вже передали до Національної поліції України з проханням перевірити можливий факт підробки та умисне використання підроблених документів Субботи Спартака Олександровича", — заявили в міністерстві.

Хто такий Спартак Суббота

Спартак Суббота позиціює себе як психотерапевт із когнітивно-поведінкової терапії, дослідник та фахівець у галузі психічного здоров'я, психотерапії та психіатрії.

Народився 10 лютого 1992 року у російському Хабаровську. Став відомим в Україні після виходу проєкту "Подкаст Терапія".

Блогер стверджує, що закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, інтернатуру за спеціальністю "Психіатрія" у Медичному університеті ім. Олександра Богомольця, а також магістратуру Університету Ніцци.

При цьому в університеті імені Богомольця заявили, що не мають даних про медичну освіту Спартака Субботи.

Суббота говорить про себе як про експерта з психології серійних убивць, веде приватну практику лікаря-психотерапевта, працюючи з низкою розладів. Є автором книги "Припини це. Як розпізнати насильство та протидіяти йому".

Викриття Спартака Субботи

Психолог Ілля Полудьонний провів розслідування діяльності Спартака Субботи і дійшов висновку, що відомий психолог фальсифікував інформацію про свою компетенцію, дипломи та професійний досвід.

У розслідуванні йдеться, що Суббота не є фахівцем у когнітивно-поведінковій терапії. Він не перебуває у спілці когнітивно-поведінкових терапевтів і не акредитований як когнітивно-поведінковий терапевт.

Крім того, автор матеріалу вважає, що Суббота не писав ті наукові роботи, які опубліковані під його ім'ям, і не цурається недобросовісної конкуренції.

Розслідування Іллі Полудьонного

"Спартак Суббота обдурив десятки журналістів та інтерв'юерів, яким здавалося, що вони ведуть з ним інтелектуальні бесіди; роботодавців, психологів, педагогів, держслужбовців, видавництв, колег із проєктів, сотні тисяч глядачів, зокрема юного віку", — заявив Полудьонний.

Сам Спартак Суббота відкинув звинувачення у недобросовісності з боку Полудьонного, назвавши розслідування про себе викидом, а його автора некомпетентним у питаннях журналістики.