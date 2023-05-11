ВАКС конфіскував майно Сальдо: колаборант пообіцяв заїхати до Херсона на танку

Суд встановив, що голова окупаційної адміністрації Херсонської області володіє кількома апартаментами у Херсоні, Одесі та Ялті та компаніями. Той каже, що йому "приписали" активи.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) конфіскував майно так званого "губернатора" окупованої Херсонської області Володимира Сальдо. Про це колаборант повідомив у Telegram 11 травня.

Більшість власності, як зазначив Сальдо, йому "приписали". Колаборант визнав, що володіє будинком на Острові, який сам збудував у 1995 році. ВАКС залишив Сальдо п'ять днів на подання апеляції.

"Апеляцію подам коли заїду до Херсона на танку. Відразу за все і розрахуємось", — відреагував він.

Майно Сальдо у Херсоні та у Криму

Центр протидії корупції 9 травня зазначав, що у власність держави відійшло зареєстроване у Коростишівському районі Житомирської області ПАТ "Каштан". Компанія займалася видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Володимир Сальдо 9 травня закликав ЗСУ "одуматися"

Сальдо також конфіскували 30% транспортної компанії "Дельта Сервіс". Крім цього, у власності колаборанта був у Херсоні готель, триповерхова будівля, будинок площею 226 квадратів. В Одесі він має кілька квартир.

У Ялті у Сальдо залишилися апартаменти площею понад 300 квадратів, квартира та два паркомісця в готелі Ореанда, кілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC.

ВАКС вирішив не забирати майно, записане на його дочку Ірину — зареєстрована мережа автосалонів у Херсоні ТОВ "Бебко", дилер автомобілів Volvo) та зареєстроване в Херсоні ТОВ "Конка", що працює у сфері організації дозвілля.

Нагадаємо, що Володимир Сальдо у російський "день перемоги" 9 травня закликав ЗСУ "одуматися". За його словами, "батьки та діди були уродженцями однієї спільної Батьківщини".

Нещодавно ЗМІ з'ясували, що Сальдо був власником Grainholding Lt, яка зареєстрована в Лондоні. Другий бенефіціар контори — Григорій Смітюх, зареєстрований у Києві.

Мін'юст України ще 14 квітня подало до ВАКС позов про конфіскацію активів Сальдо.