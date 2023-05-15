"Мовний бур'ян": Авраменко запропонував цікаву вправу для викорінення суржику (відео)
Український учитель Олександр Авраменко пояснив, які словосполучення є елементами суржику, а які відповідають правилам мови.
Відомий український мовознавець Олександр Авраменко запропонував вправу для викорінення суржикових слів з голови. Про те, яке зі словосполучень є "мовним бур’яном", експерт розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".
Авраменко озвучив три словосполучення, лише одне з яких не потребує редагування:
- заставляти брата працювати;
- купити квартиру в розстрочку;
- вибирати найсмачніші груші.
Мовознавець пояснив, що єдиним правильним висловом є останнє — "вибирати найсмачніші груші".
"А ось брата примушуємо працювати, а заставляють річ у ломбарді, ну або кімнату меблями. А квартиру купують на виплату, а не в розстрочку", — підкреслив Авраменко.
Експерт розповів, що згідно з нормами української мови обирають посаду, а предмети — саме вибирають. Для підтвердження своїх слів Авраменко нагадав слова Василя Симоненка.
"Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину", — писав поет.
Нагадаємо, за результатами дослідження Gradus Research "Градус суспільства під час війни", після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України кількість українськомовних громадян зросла майже на 20%.
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