"Мовний бур'ян": Авраменко запропонував цікаву вправу для викорінення суржику (відео)

Український учитель Олександр Авраменко пояснив, які словосполучення є елементами суржику, а які відповідають правилам мови.

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко запропонував вправу для викорінення суржикових слів з голови. Про те, яке зі словосполучень є "мовним бур’яном", експерт розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

Авраменко озвучив три словосполучення, лише одне з яких не потребує редагування:

заставляти брата працювати;

купити квартиру в розстрочку;

вибирати найсмачніші груші.

Мовознавець пояснив, що єдиним правильним висловом є останнє — "вибирати найсмачніші груші".

"А ось брата примушуємо працювати, а заставляють річ у ломбарді, ну або кімнату меблями. А квартиру купують на виплату, а не в розстрочку", — підкреслив Авраменко.

Експерт розповів, що згідно з нормами української мови обирають посаду, а предмети — саме вибирають. Для підтвердження своїх слів Авраменко нагадав слова Василя Симоненка.

"Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину", — писав поет.

Вправа від Олександра Авраменка

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