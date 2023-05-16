Віктор Павлик подарував своїй дружині спецперепустку для їзди в комендантську годину (відео)

28-річна дружина співака показала відео, на якому вона мчить на авто з чоловіком Південним мостом у Києві, який частково закрито з минулого року.

Співак Віктор Павлик подарував своїй дружині спецперепустку, яка дозволяє їздити в комендантську годину. Про це заявила його дружина Катерина Репяхова у Instagram.

Дружина співака зняла на відео, як вона разом із артистом їдуть Південним мостом, проїзд яким дозволено лише для спецтранспорту.

"Це тобі подарунок перепустка, зай", заявив артист.

Відомо, що рух мостом дозволено лише для спецтранспорту, громадського та транзитного вантажного транспорту і також для водіїв, які отримали спецперепустку від Київської міської військової адміністрації.

Саме таким документом у відео похвалився сам Віктор, сидячи за кермом автомобіля.

Реакція родини Павлика на скандал через спецперепустку

Репяхова відео зі своєї сторінки вже видалила. На момент публікації жодних коментарів на обурення громадськості ні від неї, ні від Павлика не надходило.

Нагадаємо, 22 січня начальник патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко втратив посаду через подарунок своїй дівчині.

До речі, у деяких регіонах України з 26 березня починають скорочувати тривалість комендантської години. Після послаблення обмежень влада повідомила про продовження роботи громадського транспорту та закладів.