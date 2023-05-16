Арешт Князєва: НАБУ надали докази, ЗМІ з'ясували ім'я затриманого адвоката

За версією слідства, організатором корупційного угруповання був екс-голова Верховного суду Всеволод Князєв. Адвокату ж відводилася роль посередника у неправомірному збагаченні керівництва ВС.

У НАБУ опублікували частину аудіодоказів щодо кримінального провадження щодо вже колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, який був затриманий при отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба НАБУ на офіційному сайті.

За опублікованими аудіофрагментами розмов представники відомства зафіксували таке:

встановлення контакту між адвокатом та акціонером групи "Фінанси та кредит" (березень 2023);

повідомлення про необхідність передачі коштів (березень — квітень 2023);

планування бесіди адвоката з головою ЗС Всеволодом Князєвим;

контакти між акціонером та адвокатом;

звірка переданої неправомірної вигоди у розмові акціонера та адвоката;

контакти щодо розміщення переданих коштів у банківському осередку;

розмова голови ВС із довіреною особою про отриману частину хабара;

передача наступної частини хабара Князєву.

За даними журналістів "УП", разом із Князєвим затримали ще й адвоката Олега Горецького, чия юридична компанія, за версією слідства, виконувала роль "бек-офісу".

Організатором корупційного угрупування слідчі називають Князєва. За даними антикорупційного відомства, є дані про те, що в судовій гілці влади діє злочинне угруповання, в якому задияне її вище керівництво.

Детективи НАБУ здійснили операцію під прикриттям. Оперативне проникнення у злочинне угруповання дозволило викрити та задокументувати кілька епізодів діяльності групи зловмисників.

Розслідування показало, що адвокатському об'єднанню відводилася роль прикриття незаконної діяльності. За ширмою адвокатських та юридичних послуг підозрювані у незаконній діяльності вимагали від суддів рішень на користь їхніх "клієнтів". Це були і фізичні, і юридичні особи, які передавали "винагороду".

Адвокат був посередником у неправомірному збагаченні керівництва Верховного суду, через якого виконувались потрібні судові рішення.

У НАБУ також з'ясували, яким чином заносилися гроші до Верховного Суду. Вважається, що адвокат Костянтин Жеваго організував об'єднання, представники якого вели переговори із суддями щодо вирішення усіх питань. Відомо, що кошти між членами Великої Палати розподілялися за власною вказівкою Всеволода Князєва.

Нагадаємо, що підозрюваного у хабарництві Князєва позбавили повноважень голови Верховного Суду України. За це голосовали 140 зі 142 суддів. Обов'язки голови Верховного суду передано Дмитру Луспеніку.

15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду під час отримання хабара у розмірі 2,7 млн доларів, в інших суддів ВС правоохоронці провели обшуки.