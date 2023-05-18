"Вже почала непокоїтись": суд Москви заочно арештував Єфросиніну за "фейки" про ЗС РФ (фото)

Відповідне рішення ухвалив 17 травня Басманний райсуд. В Росії вважають дезінформацією пости телеведучої, однак передбачають, що вона продовжуватиме їх писати.

У Росії заочно арештували українську телеведучу Машу Єфросиніну. Про це йдеться на офіційному порталі судів загальної юрисдикції міста Москва.

Згідно з опублікованою постановою Басманного районного суду Москви від 17 травня, кримінальну справу проти Єфросиніної порушили ще 7 квітня минулого року. Її звинувачують у "розповсюдженні хибної інформації про використання ЗС РФ".

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Нещодавно, 13 березня, росіяни оголосили ведучу у міжнародний розшук, а вже 17 квітня попри її відсутність — арештували. У постанові зазначено, що за злочин, в якому звинувачена Єфросиніна, дають від трьох років за ґратами.

Доказами розповсюдження "дезінформації" про окупантів вважаються публікації жінки в Instagram, де телеведуча неодноразово коментувала війну та висловлювалась у підтримку України.

"На цей час є достатні підстави вважати, що обвинувачена, перебуваючи на волі, може продовжити займатися злочинною діяльністю", — йдеться у постанові Басманного райсуду.

Як відреагувала Єфросиніна?

Єфросиніна зробила репост новини про свій заочний арешт у соцмережах.

"А то я вже почала непокоїтись", — прокоментувала вона.

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Нагадаємо, заочні арешти — регулярна практика у РФ. У 2022 році Басманний суд вже взяв під варту за поширення "дезінформації" про ЗС РФ, екстремізм та заклики до війни Дмитра Гордона.

Нещодавно, 21 квітня Лефортівський районний суд заочно арештував очільника ГУР МО Кирила Буданова. Його звинувачують у вчиненні теракту.