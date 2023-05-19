"Демона окропили святою водою": в ОП помітили реакцію Москви на візити Зеленського

Президент України на кожній зустрічі показує, що час російського диктатора Володимира Путіна та його спільників минув. Росія зазнає поразки і час говорити про післявоєнний світоустрій, упевнений радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Президента України Володимира Зеленського у кожній країні вітають як сильного лідера вільного світу і це дуже дратує Кремль. Про це написав у Twitter 19 травня радник глави Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк.

"Мало існує у світі задоволення більше споглядання реакцій Москви на візити Президента Зеленського. Як демон, окроплений святою водою, Кремль б'ється в конвульсіях", — описав він настрої в адміністрації президента Росії.

Москва змушена залучати мережі агентів впливу та ЗМІ, яких годувала десятиліттями, для контрреакції, продовжив Подоляк.

"Марні спроби закричати, перекричати, саботувати — і щоразу даремно, знову і знову стикаючись з приниженням навіть у тих регіонах, які по-імперски (Кремль) вважав "своїми" або щодо яких намагався переконати в цьому решту світу", — зауважив радник.

За словами Подоляка, у Зеленському бачать сильного лідера в данину поваги до мужності та відваги українців. І таку повагу неможливо купити за гроші – її можна лише здобути.

"Це і є справжня сила, яка більша за газову трубу або корупційні відкати. Це і є справжня суб'єктність. Україна змусила поважати своє слово і думку, враховувати себе", — додав він.

Зеленський, як сказав радник голови ОП, на кожній зустрічі сигналізує, що час диктатора Володимира Путіна та його кліки злочинців минув.

"Навіть там, де їх не вважають язичниками, їх вважають жалюгідними. Росія зазнає військової поразки, це неминуче. Міжнародне право повернеться до порядку денного. Настав час обговорювати післявоєнний устрій миру", — підсумував він.

Візити Зеленського: як реагували в РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 травня на зустрічі з Володимиром Зеленським сказав "Слава Україні" та "Україна – це Європа". Цим він викликав реакцію МЗС Росії. Спікер російського відомства Марія Захарова заявила, що він "перейшов чіткий кордон", який провели до нього усі керівники Німеччини.

"Погана освіта західних еліт не звільняє від відповідальності. "Слава Україні" — це гасло, кричалки нацистів. Повторю тепер для тих, хто в танку зі свастикою", — зазначила Захарова.

Берлін, на її думку, готується до 80-річчя від дня закінчення Другої світової війни.

Нагадаємо, що український лідер на саміті Ліги арабських держав у Джидді 19 травня заявив про слабкість Росії. Окупанти програють на фронті навіть із перевагою в озброєнні.

У Володимира Зеленського заплановано участь у саміті G7 у японській Хіросімі. Очікується, що він прибуде туди у суботу, 20 травня.