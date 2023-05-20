Уперше з початку війни: в Японії Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії
Вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше від початку війни зустрілися в кулуарах саміту G7, який проходить у Японії. Цю інформацію розкрив Офіс Президента.
Під час зустрічі Зеленський поінформував Моді про нагальні гуманітарні потреби України, наголосивши на необхідності мобільних госпіталів та операцій з розмінування. Він також закликав Моді стати учасником мирного процесу. Зеленський розповів про важкі умови, спричинені війною: депортовані діти, заміновані території, зруйновані міста і розбиті життя утворюють доволі похмурий пейзаж.
Висловлюючи подяку, Зеленський наголосив на підтримці Індією територіальної цілісності України та наданні гуманітарної допомоги. Моді відповів взаємністю, висловивши вдячність за допомогу Індії, особливо під час евакуації індійських студентів з України.
Хоча Індія зайняла нейтральну позицію, не засуджуючи однозначно вторгнення Росії в Україну і не підтримуючи Москву, вона утрималася від визнання незаконної анексії Росією окупованих територій України. Попри конфлікт, Індія збільшила обсяг торгівлі з Росією, зокрема, збільшила закупівлі нафти після запровадження західних санкцій.
Раніше Фокус писав, що прибувши до Японії 20 травня на саміт G7, Зеленський мав можливість поспілкуватися з прем'єр-міністрами Великої Британії та Італії в Хіросімі. У його маршруті також запланована зустріч із президентом США Джо Байденом і главою уряду Японії.