Уперше з початку війни: в Японії Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії

Вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше від початку війни зустрілися в кулуарах саміту G7, який проходить у Японії. Цю інформацію розкрив Офіс Президента.

Під час зустрічі Зеленський поінформував Моді про нагальні гуманітарні потреби України, наголосивши на необхідності мобільних госпіталів та операцій з розмінування. Він також закликав Моді стати учасником мирного процесу. Зеленський розповів про важкі умови, спричинені війною: депортовані діти, заміновані території, зруйновані міста і розбиті життя утворюють доволі похмурий пейзаж.

У процесі зустрічі Зеленський поінформував Моді про невідкладні гуманітарні потреби України Фото: ОП

Висловлюючи подяку, Зеленський наголосив на підтримці Індією територіальної цілісності України та наданні гуманітарної допомоги. Моді відповів взаємністю, висловивши вдячність за допомогу Індії, особливо під час евакуації індійських студентів з України.

Висловлюючи подяку, Зеленський зазначив підтримку Індією територіальної цілісності України та надання гуманітарної допомоги

Хоча Індія зайняла нейтральну позицію, не засуджуючи однозначно вторгнення Росії в Україну і не підтримуючи Москву, вона утрималася від визнання незаконної анексії Росією окупованих територій України. Попри конфлікт, Індія збільшила обсяг торгівлі з Росією, зокрема, збільшила закупівлі нафти після запровадження західних санкцій.

Раніше Фокус писав, що прибувши до Японії 20 травня на саміт G7, Зеленський мав можливість поспілкуватися з прем'єр-міністрами Великої Британії та Італії в Хіросімі. У його маршруті також запланована зустріч із президентом США Джо Байденом і главою уряду Японії.