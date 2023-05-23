Не фотографуємо і не публікуємо: у Києві та області пройдуть масштабні навчання

Метою заходів, як зазначають у командуванні Сухопутних військ, є нарощування бойових можливостей під час підготовки та ведення оборонної операції. Через військові навчання громадян просять зберігати спокій.

З 23 по 25 травня у Києві та області пройдуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Про це сьогодні, 23 травня, повідомили у пресслужбі Сухопутних сил України.

У процесі тренування пройдуть практичні дії із залучення особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

"Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) можливостей при підготовці та веденні оборонної операції", — повідомили у командуванні.

У зв'язку з проведенням навчань переміщатиметься важка військова техніка та особовий склад. Нагадуємо, що фотографувати та викладати це у мережу — не можна.

22 травня представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Баррель заявив, що українські військові вже почали вчитися літати на бойових винищувачах F-16, які найближчими місяцями прибудуть до України.

20 квітня стало відомо, що українські льотчики освоюють американські штурмові вертольоти Black Hawk ("Чорний яструб") та навчаються виконувати бойові завдання. Проте навчання відбувається досить швидкими темпами.

Нагадаємо, що 22 травня російські медіа повідомляли про перестрілки та вибухи із застосуванням військової техніки в Бєлгородській області Росії. За даними пропагандистів, стався нібито бій із ДРГ біля села Дронівка.