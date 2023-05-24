У Київській області посилять перевірки на блокпостах: кого це торкнеться

Посилені фільтраційні заходи відбуватимуться протягом 24 та 25 травня. Громадян попросили мати при собі посвідчення особи та документи на транспортні засоби.

Протягом двох днів у Броварському районі Київської області на блокпостах проводитимуться посилені перевірки. Про це повідомляє районна військова адміністрація.

"24 та 25 травня 2023 р. на території Броварського району здійснюватимуться посилені фільтраційні заходи щодо перевірки громадян та транспортних засобів під час перетину блокпостів", — пише пресслужба.

У зв'язку з цим у РВА попросили поставитися до посилення перевірок з розумінням та зберігати спокій. Також місцева влада нагадала про необхідність мати при собі документи, що засвідчують особу, та документи на транспортні засоби.

Нагадаємо, 8 квітня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України опублікувало актуальну інформацію про те, як правильно проходити процедуру контролю на блокпостах.

21 квітня у Києві п'яний водій легкового автомобіля збив військового з Національної гвардії на блокпосту та втік з місця ДТП. До блокпоста чоловік під'їхав за п'ять хвилин до початку комендантської години у столиці.