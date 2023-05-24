Кагарлицька справа: суд засудив поліцейських-ґвалтівників до 11 років в'язниці — адвокат (відео)

Поліцейських Миколу Кузіва та Сергія Суліму визнали винними за всіма статтями звинувачення, включаючи зґвалтування, тортури та викрадення людини.

Обвинувачені поліцейські Сергій Сулима та Микола Кузів, залучені до зґвалтування жінки в Кагарлику Київської області 24 травня 2020 року, були засуджені до 11 років ув'язнення. Рішення було ухвалено Обухівським районним судом після визнання їх винними за всіма звинуваченнями. Про це у середу, 24 травня, повідомила одна з адвокатів постраждалих Ганна Калинчук на своїй Facebook-сторінці.

За повідомленням другої захисниці Олени Сотник, поліцейських визнали винними за всіма статтями звинувачення, включаючи зґвалтування, тортури та викрадення людини, вчинене представником держави. Крім того, потерпіла Неля Погребицька отримає компенсацію у розмірі 1 мільйон 296 тисяч гривень.

Зґвалтування поліцейськими у Кагарлику

Як встановило слідство, у ніч із 23 на 24 травня 2020 року в Кагарлику Київської області стався жорстокий злочин, коли оперативник поліції катував жінку, яку викликали до відділення як свідка крадіжки. Жінку зазнали знущань, одягнувши на неї протигаз, наручники та стріляючи зі зброї над її головою, а потім зґвалтували.

Після ретельного розслідування та перевірки внутрішньої безпеки поліції, Сергій Сулима та Микола Кузів, поліцейські з Кагарлицького відділення, були визнані причетними до тортур та зґвалтування жінки. Вони були заарештовані та представлені перед судом.

Неля Погребицька, яка стала жертвою зґвалтування, розповіла, що її привіз у ділянку сусід Михайло, стверджуючи, що вона має дати свідчення як свідок у справі про пограбування магазину. Однак насправді на ділянці почалися знущання. Після тортур, що включали надягання протигаза, у Нелі потекла кров із носа, і начальник сектору кримінальної поліції Кагарлицького відділення Микола Кузів відвів її до туалету на першому поверсі.

Близько 2-ї години ночі Кузів залишив відділення, і після його відходу оперуповноважений Сергій Сулима зґвалтував дівчину. Він відмовлявся відпускати Погребицьку, попри її прохання.

"Сергій о 4 годині ранку не хотів мене відпускати, я просила його, благала, навіть ставала навколішки – все марно. Я казала: "Будь ласка, відпустіть мене, бо Микола повернеться і почне бити мене знову", – згадувала Погребицька.

Однак після цього з'ясувалося, що Сулимі потрібно було вирушити до Миронівки на виклик, тому він міг відвезти Нелю тільки туди. Вона відмовилася і втекла до парку, звідки зателефонувала своєму сусідові, який забрав її.

Коли Погребицька звернулася до лікарні після того, що сталося, її не хотіли приймати: "Ні в Обухові, ні в інших лікарнях. Я казала, що у мене сильні болі в животі, але їхня реакція була байдужою. Вони лише поверхово оглянули мене і відмовилися мати справу з поліцією".

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося, що у Броварах поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 4-річної дівчинки. Підозрюваним у скоєнні тяжкого злочину виявився раніше засуджений переселенець із Бердянська.

Також нагадаємо, 16 травня росЗМІ написали про те, що контрактник ЗС РФ зґвалтував дівчину. Він завдав своїй жертві понад 30 ударів каменем по голові. Постраждалу дівчину дивом урятували випадкові перехожі.