В Україні обрали нового голову Верховного суду: хто став наступником Князєва після скандалу

За посаду голови суду боролися чотири кандидати, серед яких: Наталія Коваленко, Альберт Єзеров, Іван Міщенко та Станіслав Кравченко. Останньому судді віддали 108 голосів.

Новим головою Верховного суду України став голова Касаційного кримінального суду у складі ВС Станіслав Кравченко. Про це стало відомо із трансляції засідання Пленуму Верховного Суду 26 травня.

За кандидатуру нового голови суду свої голоси віддали 108 із 148 суддів, які були присутні на засіданні. Цього вистачило для того, щоб довірити йому посаду та замінити суддю Всеволода Князєва, котрого напередодні позбавили такого звання через підозру в отриманні хабара в особливо великих розмірах.

Обрали Станіслава Кравченка серед трьох інших кандидатів, серед яких: Наталія Коваленко (13 голосів), Альберт Єзеров (2 голоси) та Іван Міщенко (13 голосів).

Виконувач обов'язків голови ВС Дмитро Луспеник після голосування привітав новообраного суддю і пожартував, що замість квітів на нього сьогодні чекатиме батіг.

"Ми вітаємо вас із обранням головою Верховного Суду, але перед вашими словами подяки, квітів у нас сьогодні для вас немає. У нас є тільки для вас батіг – поганяти поганцiв судової влади та забезпечити незалежність Верховного Суду та судової системи", – йдеться у повідомленні. .

Посаду голови Верховного суду Станіслав Кравченко обійматиме наступні 4 роки.

Під час присяги він подякував усім присутнім за підтримку та пообіцяв виконувати зобов'язання у повному обсязі, чесно та сумлінно.

Нагадаємо, 15 травня у соцмережах та ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що НАБУ затримало на хабарі голову Верховного суду України Всеволода Князєва. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім натякнув, що йдеться про суму в 2,7 мільйона доларів.

16 травня повідомлялося, що колишньому голові Верховного Суду Князєву загрожує до 12 років в'язниці. Спільник-адвокат також отримав звинувачення – він налагодив схему передачі грошей суддям.

23 травня повідомлялося, що в НАБУ провели нові обшуки у справі Князєва та знайшли у нього ще півмільйона доларів. За інформацією відомства, слідство має з'ясувати джерело походження та належність великої суми грошей.