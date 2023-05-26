"Не кожному хижаку вони по зубах": фотопастка зафіксувала сміливу тварину у Чорнобилі

Олень благородний, який нечасто з'являється в об'єктиві зоозахисників, опинився у фото пастці у Чорнобильському заповіднику.

В Чорнобилі зафіксували оленя благородного, якого бояться у лісі майже усі хижаки. Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник опублікував відповідне фото у Facebook.

Фахівці розповіли, що на заповідній території мешкають олениці, оленятка та гордовиті й самовпевнені олені-самці. Ці тварини мають надзвичайну силу, адже у них є міцні копита й тверді роги, що, ймовірно, додає їм сміливості.

"Не кожному хижаку вони по зубах", – йдеться у дописі.

Олень благородний Фото: Чорнобильський заповідник

Олень благородний в Україні та світі

Олень благородний вважається одним із найпоширеніших представників цього виду. Тварини з давніх-давен мешкали в лісостеповій зоні, а також вздовж всієї південної смуги лісів у Європі та Азії. Освоєння людиною цілинних земель та вирубування лісу спровокувало негативну динаміку. Тепер суцільний ареал олені мають лише в Сибіру. В сильну спеку олені часто йдуть до водойм у пошуках води. Зазвичай у період з другої половини березня до першої половини квітня олені скидають роги. Інколи це відбувається у лютому, особливо в Карпатах, Криму та на Кавказі. В неволі ці тварини можуть жити 25-27 років, інколи навіть 30.

Нагадаємо, 19 травня СВС повідомило, що ведмідь вирішив непомітно пробратися у котедж і поласував пташиним насінням. Дика тварина вешталася на кордоні США та Канади, а згодом пішла відібрати їжу з годівниці птахів, що висіла на галявині приватного будинку. Жінка, яка є власницею котеджу, розповіла, що на території її подвір'я несподівано з’явився гість з лісу. Вона ніколи не бачила поблизу цих хижаків за 20 років володіння будинком.

Також у США дикий олень два роки ходив з автомобільною покришкою на шиї. Співробітники охорони природи змогли зловити тварину тільки з четвертої спроби. Після того, як шину зі сміттям усередині зняли, вага тварини знизилася на 16 кілограмів.