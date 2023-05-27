Пішла з дому: дворічна дівчинка три дні провела в лісі (фото)

Віолетта без нагляду дорослих вийшла з подвір'я і зайшла надто далеко від будинку. До пошуків дитини долучили понад сто осіб, серед яких були і поліціянти, і військові.

У Харківській області дворічна дівчинка пробула три ночі в лісі, поки її не відшукали пошуковці. Про це написали в офіційному телеграм-каналі МВС України в суботу, 27 травня.

Дівчинка без нагляду дорослих пішла з двору і заблукала, коли зайшла надто далеко від будинку.

До пошуків дворічної Віолетти залучили понад тисячу осіб, серед яких були поліціянти, рятувальники, волонтери, місцеві жителі та військові.

До пошуку маленької дитини залучили понад тисячу осіб Фото: Нацполiцiя Украiни

Дитину шукали в селі, серед чагарників, боліт, у лісосмузі. Пошуковці також обстежили всі водойми. Віолетту знайшли через три дні в лісі. Дівчинка була дуже втомлена і хотіла пити. Зараз із дитиною працюють медики. Правоохоронці запевняють, що маленька дитина не стала жертвою зловмисників.

Дворічна Віолетта провела в лісі три доби і дуже хотіла пити Фото: Нацполiцiя Украiни

Нагадаємо, у березні 2022 року під час евакуації з Вишгородського району Київської області зник хлопчик. Мирним жителям довелося евакуюватися через річку Дніпро, оскільки у Вишгородському районі всі дороги були заблоковані ворожими військами. Пізніше з'ясувалося, що і хлопчик, і його бабуся загинули після того, як човен перекинувся.

Також ЗМІ писали про те, що у вересні 2021 року в українському Facebook запустили систему оповіщення про зниклих дітей AMBER Alert. В сповіщеннях публікують інформацію про те, за яких обставин зникла дитина, її особливі прикмети, фотографії тощо.