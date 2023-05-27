Пішла з дому: дворічна дівчинка три дні провела в лісі (фото)
Віолетта без нагляду дорослих вийшла з подвір'я і зайшла надто далеко від будинку. До пошуків дитини долучили понад сто осіб, серед яких були і поліціянти, і військові.
У Харківській області дворічна дівчинка пробула три ночі в лісі, поки її не відшукали пошуковці. Про це написали в офіційному телеграм-каналі МВС України в суботу, 27 травня.
Дівчинка без нагляду дорослих пішла з двору і заблукала, коли зайшла надто далеко від будинку.
До пошуків дворічної Віолетти залучили понад тисячу осіб, серед яких були поліціянти, рятувальники, волонтери, місцеві жителі та військові.
Дитину шукали в селі, серед чагарників, боліт, у лісосмузі. Пошуковці також обстежили всі водойми. Віолетту знайшли через три дні в лісі. Дівчинка була дуже втомлена і хотіла пити. Зараз із дитиною працюють медики. Правоохоронці запевняють, що маленька дитина не стала жертвою зловмисників.
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