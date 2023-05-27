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Україна

Пішла з дому: дворічна дівчинка три дні провела в лісі (фото)

дівчинка, діти, дитина
Фото: Pexels | У Харківській області три доби шукали зниклу маленьку дитину

Віолетта без нагляду дорослих вийшла з подвір'я і зайшла надто далеко від будинку. До пошуків дитини долучили понад сто осіб, серед яких були і поліціянти, і військові.

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У Харківській області дворічна дівчинка пробула три ночі в лісі, поки її не відшукали пошуковці. Про це написали в офіційному телеграм-каналі МВС України в суботу, 27 травня.

Дівчинка без нагляду дорослих пішла з двору і заблукала, коли зайшла надто далеко від будинку.

До пошуків дворічної Віолетти залучили понад тисячу осіб, серед яких були поліціянти, рятувальники, волонтери, місцеві жителі та військові.

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До пошуку маленької дитини залучили понад тисячу осіб
Фото: Нацполiцiя Украiни

Дитину шукали в селі, серед чагарників, боліт, у лісосмузі. Пошуковці також обстежили всі водойми. Віолетту знайшли через три дні в лісі. Дівчинка була дуже втомлена і хотіла пити. Зараз із дитиною працюють медики. Правоохоронці запевняють, що маленька дитина не стала жертвою зловмисників.

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Дворічна Віолетта провела в лісі три доби і дуже хотіла пити
Фото: Нацполiцiя Украiни

Нагадаємо, у березні 2022 року під час евакуації з Вишгородського району Київської області зник хлопчик. Мирним жителям довелося евакуюватися через річку Дніпро, оскільки у Вишгородському районі всі дороги були заблоковані ворожими військами. Пізніше з'ясувалося, що і хлопчик, і його бабуся загинули після того, як човен перекинувся.

Також ЗМІ писали про те, що у вересні 2021 року в українському Facebook запустили систему оповіщення про зниклих дітей AMBER Alert. В сповіщеннях публікують інформацію про те, за яких обставин зникла дитина, її особливі прикмети, фотографії тощо.