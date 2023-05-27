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Украина

Ушла из дома: двухлетняя девочка три дня провела в лесу (фото)

девочка, дети, ребенок
Фото: Pexels | В Харьковской области трое суток искали пропавшего маленького ребенка

Виолетта без присмотра взрослых вышла со двора и зашла слишком далеко от дома. К поискам ребенка подключили более ста человек, среди которых были и полицейские, и военные.

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В Харьковской области двухлетняя девочка пробыла три ночи в лесу, пока ее не отыскали поисковики. Об этом написали в официальном телеграм-канале МВД Украины в субботу, 27 мая.

Девочка без присмотра взрослых ушла со двора и заблудилась, когда зашла слишком далеко от дома.

К поискам двухлетней Виолетты привлекли более тысячи человек, среди которых были полицейские, спасатели, волонтеры, местные жители и военные.

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К поиску маленького ребенка привлекли более тысячи человек
Фото: Нацполиция Украины

Ребенка искали в селе, среди кустарников, болот, в лесополосе. Поисковики также обследовали все водоемы. Виолетту нашли через три дня в лесу. Девочка была очень уставшая и хотела пить. Сейчас с ребенком работают медики. Правоохранители заверяют, что маленький ребенок не стал жертвой злоумышленников.

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Двухлетняя Виолетта провела в лесу трое суток и очень хотела пить
Фото: Нацполиция Украины

Напомним, в марте 2022 года во время эвакуации с Вышегородского района Киевской области пропал мальчик. Мирным жителям пришлось эвакуироваться через реку Днепр, так как в Вышгородском районе все дороги были заблокированы войсками врага. Позже выяснилось, что и мальчик, и его бабушка погибли после того, как лодка иперевернулась.

Также СМИ писали о том, что в сентябре 2021 года в украинском Facebook запустили систему оповещения о пропавших детях AMBER Alert. В оповещениях публикуют информацию о том, при каких обстоятельствах пропал ребенок, его особые приметы, фотография и т.п.