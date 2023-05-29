Арешт Князєва: ВАКС розгляне апеляцію щодо обраного запобіжного заходу

Раніше підозрюваного у корупції ексглаву Верховного Суду України помістили під варту з можливістю внесення застави у 107 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд розгляне апеляційні скарги захисту колишнього голови Верховного Суду України Всеволода Князєва на обраний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави. Про це повідомляється на офіційній сторінці Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у Facebook.

"До Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду надійшли апеляційні скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС від 18 травня 2023 року про застосування до колишнього голови Верховного Суду запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 107,36 млн гривень", — йдеться у публікації.

Розгляд апеляційних скарг по згаданій справі призначено на середу, 31 травня.

Арешт Князєва: що відомо

Національне антикорупційне бюро України 15 травня повідомило про викриття масштабної корупційної схеми, пов'язаної з керівництвом та суддями Верховного Суду України. Водночас у ЗМІ з'явилася інформація про те, що йдеться про отримання хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.

Пізніше, 18 травня, ВАКС обрав запобіжний захід Всеволоду Князєву у вигляді утримання під вартою до 14 липня з можливістю внесення застави у 107 мільйонів гривень.

Крім того, 23 травня детективи НАБУ повідомили про вилучення ще приблизно 500 тисяч доларів під час обшуку ексглави Верховного Суду України.

Ми також писали про те, що за даними ЗМІ, попри перебування у СІЗО, Всеволод Князєв продовжує отримувати зарплату як суддя. При цьому у суддівському корпусі наголосили, що зараз фактично неможливо звільнити Князєва, хоча така можливість теоретично існує.