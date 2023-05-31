Під Києвом чоловік кинув гранату у знайомих: є жертви (відео)

Після того, як підозрюваний скоїв злочин, він намагався покінчити життя самогубством, але співробітники поліції встигли його зупинити. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Поліція Київської області затримала 36-річного чоловіка, який покинув гранату біля своїх гостей, внаслідок чого одна людина загинула та троє людей отримали поранення. Про це 30 травня повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

За інформацією відомства, інцидент стався у селі Калинове. До підозрюваного в гості зайшли троє знайомих, і між господарем та гостями стався якийсь конфлікт, внаслідок якого чоловік кинув поряд зі своїми гостями гранату.

Внаслідок вибуху двоє його знайомих та сусідка, що зайшла в гості, отримали поранення, а один з гостей, якому було 27 років загинув.

Відомство повідомляє, що підозрюваний після інциденту хотів накласти на себе руки, але співробітники поліції вчасно прибули на місце події і зупинили його. Відомо, що раніше підозрюваний притягувався до умовної відповідальності через хуліганські дії.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного вбивства (п.5 ч.2 ст.115 КК). Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Києві співробітники поліції затримали 34-річного чоловіка, який кинув гранату у людей на вулиці Милославській у Деснянському районі. Інцидент стався через ревнощі.

5 квітня повідомлялося, що у Москві біля торгового центру "ПаркХаус" чоловік викинув у сміттєвий контейнер 20 гранат та гільзи.