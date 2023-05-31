У роботі Приват24 стався масовий збій: що відомо

За інформацією клієнтів мобільного банкінгу, програма перестала в один момент відкриватися і користувачі бачать лише "нескінченне завантаження".

У роботі програми Приват24 від ПриватБанку стався масштабний збій. Надвечір середи, 31 травня клієнти втратили доступ до облікового запису.

У коментарях під публікаціями фінансової установи у соціальній мережі Facebook українці почали писати про проблему. Програма раптово перестала відкриватися і йде "нескінченне завантаження", після чого додаток закривається, про що повідомили користувачі мережі.

У роботі Приват24 стався масштабний збій Фото: Скриншот У роботі Приват24 стався масштабний збій Фото: Фокус

Яка саме причина у збою – поки що невідомо. Також невідомо коли робота програми стабілізується. Представники ПриватБанку не прокоментували інцидент на момент публікації матеріалу.

Нова функція ПриватБанку проти шахраїв: що відомо

Клієнтам фінансової установи запропонували розпочати боротьбу проти зловмисників. Для цього до програми "Приват24", яка зараз не працює, була додана функція "Повідомити про шахрайство". У цьому розділі клієнти з'являться можливість розповісти про злочинця, який намагався викрасти ваші дані.

Для цього потрібно зробити наступні кроки:

у меню "Комунікації" натиснути на кнопку "Повідомити про шахрайство";

залишити номер телефону, з якого вам дзвонив шахрай та натиснути кнопку "Перевірити". Якщо номер не належить банку, з'являється функція "Контактували з шахраєм";

вибираєте ситуацію, яка з вами сталася;

залишаєте дані, а також обираєте карту, за якою ви повідомили інформацію шахраям і детальніше описуєте ситуацію.

"Найкращий спосіб уберегтися від шахраїв — бути уважним до персональних даних і не повідомляти їх третім особам. Тим більше через відкриті джерела та невідомі сайти", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 травня у ПриватБанку пояснили, як банки блокуватимуть гроші боржників.

29 квітня у роботі ПриватБанку також стався масштабний збій. Клієнти масово скаржилися на проблеми при зарахуванні грошей на банківську картку, а також при знятті готівки у банкоматах.