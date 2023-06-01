ГУР допомогло обвинуваченому в корупції Трубіцину виїхати з України: Юсов назвав причину

За словами представника української розвідки, на момент перетину кордону впійманий на хабарі депутат, виключений із "Слуги народу", не був обмежений у правах на виїзд.

Депутат Київської міськради Владислав Трубіцин не був обмежений у праві виїзду у момент перетину державного кордону 13 травня. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Українській правді".

За словами Юсова, попри те, що за даними ЗМІ, Трубіцину повідомили про підозру у лютому 2022 року, Національне бюро розслідувань офіційно не згадувало його імені.

Представник ГУР заявив, що на момент перетину кордону України 13 травня депутат не був обмежений у правах на виїзд. Він зазначив, що у Трубіцина не вилучили закордонний паспорт і не поставили в його документах позначку про перетин кордону з дозволу слідчого.

Як зазначає Юсов, слідчі мають можливість отримати дані про перетин кордону, проте ГУР не має доступу до подібних закритих баз.

"Наскільки відомо, він справді допомагав як волонтер іншим структурам сил безпеки та оборони, але це аж ніяк не виправдовує його можливе приховування від правоохоронців", — висловився Юсов про ситуацію з Трубіциним.

Нагадаємо, що 31 травня проєкт "Схеми" повідомив, що ГУР МО видало листа депутату Київської міськради Владиславу Трубіцину, якого звинувачують у хабарництві, що дозволило йому виїхати за кордон. На документі був підпис начальника управління Кирила Буданова.

У лютому минулого року Національне антикорупційне бюро спіймало на одержанні хабаря депутата Київської міськради Владислава Трубіцина та ще п'ятьох людей. Йшлося спробі незаконно опанувати суму в 1,26 млн гривень.

Через кілька місяців після затримання Владислав Трубіцин вийшов під заставу майже 15 мільйонів гривень. Також внесли заставу за двох осіб, які проходять у справі про хабар як обвинувачених.