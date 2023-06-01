"Цінні речі": у лікарні розповіли, чому закрили укриття під час обстрілу Києва (відео)

Одна з частин укриття завжди відкрита, зізналася робітниця столичної поліклініки №3 на ім'я Тетяна. Керівництво переживало, що з підвалу винесуть холодильники, комп'ютери та труби.

Працівниця поліклініки №3 Деснянського району Києва на ім'я Тетяна показала журналістам каналу "Київ 24" бомбосховище, до якого не змогли потрапити люди під час ракетного удару армії Росії.

За її словами, одна із частин укриття не закривається ніколи. У відповідь на питання, чому туди не могли потрапити люди, вона сказала: "Може, новенькі прийшли. Ті, що постійно приходять, знають про цей вхід".

З її слів, в іншій частині укриття стоять холодильники, комп'ютери, труби та інші цінні речі. Через це потрібно закривати цю частину від сторонніх осіб.

"Тут же лікарі працюють, за труби ми відповідаємо — прийдуть і спиляють", — прокоментувала вона.

Далі жінка пройшла ще до одного входу, що веде у притулок.

Нагадаємо, що війська Росії вночі 1 червня обстріляли ракетами Дніпровський та Деснянський райони Києва. В результаті загинули троє людей, з них одна дитина.

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що уламок ракети впав біля входу до поліклініки. Люди хотіли потрапити до укриття, але воно було закрите.

Правоохоронці заарештували охоронця лікарні поліклініки, який не схотів відкрити притулок.