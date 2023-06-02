Знімала роботу ППО: у Києві відбувся суд над Інною Вороновою, — ЗМІ

Підозрювана може оскаржити рішення першої інстанції протягом 5 днів. Засідання про обрання запобіжного заходу проходило у закритому форматі.

Солом'янський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора про обрання для блогерки, яка знімала роботу ППО, запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це у п'ятницю, 2 червня, повідомили у пресслужбі районного суду.

"2 червня слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід стосовно особи, яка поширювала інформацію, заборонену законом. Постанова може бути оскаржена в Київському апеляційному суді. Питання про обрання запобіжного заходу вирішувалося в закритому судовому засіданні", — сказано в повідомленні суду.

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Як повідомляє інформагентство "Українські національні новини", йдеться про співачку Інну Воронову (Чернецьку).

Як зазначили адвокати обвинуваченої, сторона захисту Чернецької оскаржуватиме рішення суду. Для цього вони мають п'ять днів.

Хто така Інна Воронова і що вона зробила

Інна Воронова є дружиною Юрія Чернецького, якого затримали 25 серпня 2022 року після виявлення 20 пакетиків із кокаїном. За даними Генпрокуратури, Чернецький систематично займався збутом наркотиків у Києві.

Нагадаємо, 31 травня повідомлялося, що у співачки Інни Воронової, яка нещодавно була затримана за фільмування роботи української ППО, проводили обшуки представники Служби безпеки України.

Раніше Інна Воронова опублікувала відео у своєму Instagram, на якому було видно роботу української системи ППО у Києві. Згодом на цьому місці стався спалах, і російські телеграм-канали витлумачили це як приліт "Кинджала" за системою ППО Patriot.

16 травня Інна Ворона опублікувала відео з публічним вибаченням за те, що сталося. За її словами, у момент знімання та публікації відео роботи української ППО вночі вона була налякана і не усвідомлювала повних наслідків своїх дій.