"Цой — не політика": військові підтримали хлопця, що співав російською у Львові (відео)

Чоловіки у камуфляжі заспівали у підтримку одесита пісню "Зірка на ім’я Сонце" під гітару. Раніше за молодика заступився ексрадник Офісу президента Олексій Арестович.

Українські військові підтримали у соцмережах хлопця, що потрапив у скандал через виконання пісні Віктора Цоя російською мовою у центрі Львова. Про це відомо з відео, опублікованого у TikTok.

"Цой не політика. Цой живий. В підтримку хлопця з Одеси за виконання його творчості", — йдеться у підписі кадрів.

На оприлюдненому відео чотири чоловіки у камуфляжі, сидячи на природі, співають під гітару пісню Віктора Цоя "Зірка на ім’я Сонце".

Мовний скандал через пісні Цоя у Львові: що сталося

2 червня народна депутатка від партії "Голос" Наталія Піпа опублікувала у соцмережах відео суперечки з молодиком. Як вона пояснила, хлопець облаяв політикиню у відповідь на прохання не порушувати закон та припинити співати російські пісні. Також він заявив, що Одеса страждає від обстрілів більше за Львів, і там усі говорять мовою країни-агресорки.

У коментарі Фокусу Наталія Піпа пояснила, що навіть не знала про існування такого співака, як Віктора Цоя. За її словами, жінка почула російську музику та підійшла зробити зауваження.

4 червня Олексій Арестович опублікував відеозвернення, в якому заступився за одесита. На думку експосадовця, з хлопцем вчинили несправедливо, адже російськомовні пісні — частина його особистості та самоідентифікації.