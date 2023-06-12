ВАКС стягнув у доход держави майже 10 млн грн застави з депутата Київради Трубіцина

Депутату Київської міськради Владиславу Трубіцину, який виїхав за кордон за допомогою Головного управління розвідки, змінили запобіжний захід на утримання під вартою.

У понеділок, 12 червня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув майже 10 мільйонів гривень застави з депутата Київради Владислава Трубіцина, якого звинувачують в отриманні хабаря у розмірі понад мільйон гривень. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Зазначається, що колегія суддів задовольнила клопотання прокурора про стягнення в доход держави 9,886 млн грн застави з депутата Київської міськради, звинуваченого в отриманні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Також суд погодився з доводами прокурора про порушення умов запобіжного заходу обвинуваченим і змінив Трубіцину запобіжний захід на утримання під вартою.

"Після затримання особи буде вирішено питання щодо застосування цього запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні.

Крім того, було задоволено ще одне клопотання прокурора щодо здійснення спеціального судового провадження (in absentia) щодо Трубіцина.

Справа Трубіцина: що сталося?

Нагадаємо, що 31 травня проєкт "Схеми" повідомив, що ГУР МО видало листа депутату Київської міськради Владиславу Трубіцину, якого звинувачують у хабарництві, що дозволило йому виїхати за кордон. На документі був підпис начальника управління Кирила Буданова.

У лютому минулого року Національне антикорупційне бюро спіймало на одержанні хабаря депутата Київської міськради Владислава Трубіцина та ще п'ятьох людей.

Через кілька місяців після затримання Владислав Трубіцин вийшов під заставу майже 15 мільйонів гривень. Також внесли заставу за двох осіб, які проходять у справі про хабар як обвинувачені.