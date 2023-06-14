"Дощі з грозами та спека": синоптик розповіла, яка погода буде 15 червня

За словами Наталки Діденко, короткочасні дощі, іноді з грозами, пройдуть практично всюди. Лише у трьох регіонах України не прогнозується опадів.

У четвер 15 червня практично на всій території України буде спекотно. Температура повітря протягом дня буде на рівні +23+28 градусів, а на заході та північному сході +20+25 градусів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у себе у Facebook.

За її словами, у всіх регіонах країни очікуються короткочасні дощі, іноді із грозами. Лише в Одеській, Миколаївській та Луганській областях не прогнозується суттєвих опадів.

У Києві в четвер буде тепла погода із температурою повітря +24+26 градусів. Також очікується короткочасний дощ, можлива гроза.

"Надалі в Україні температура повітря підвищиться ще на кілька градусів до +25+30 градусів", — зазначила Діденко.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі також заявили, що 15 та 16 червня у більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами. Без опадів буде на півночі, а у четвер та на півдні.

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