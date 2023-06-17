Підрив Каховської ГЕС: два нацпарки на Херсонщині перетворюються на пустелю, — Мінекології (фото)
Міністр екології Руслан Стрілець заявив, що для парку "Великий Луг" збитки становили 15 млрд гривень, а для нацпарку "Кам'янська Січ" — 73 млрд гривень.
Через підрив росіянами Каховської ГЕС національні парки "Великий Луг" та "Кам'янська Січ" на Херсонщині вже почали перетворюватися на пустелі. Про це написав у Facebook міністр екології України Руслан Стрілець.
За його словами, Держекоінспекція вже визнала орієнтовні збитки для цих територій. Так, для парку "Великий Луг" збитки становили 15 млрд гривень, а для нацпарку "Кам'янська Січ" — 73 млрд гривень. Експерти прогнозують, що площа суші у цих парках збільшиться вдвічі, на тисячі гектарів.
Міністр зазначив, що 17 червня світ відзначає День боротьби зі спустошенням та посухами. Проте, саме сьогодні в Україні оцінюють наслідки російського терору, його шкоди для екології країни.
"Світ не має права пробачати цей екологічний терор країні-агресору. Збройна агресія росіян — це не лише втрати тут і зараз. Це глобальні виклики для майбутніх поколінь", — зазначив Стрілець.
Він заявив, що через підрив Каховської ГЕС нещодавно квітучі території можуть перетворитися на пустелю. Це призведе до підвищення температур і може погіршити кліматичну кризу. Наслідки дій росіян відчуватимуть усі.
"Агресор прирікає на голод цілі континенти. Адже від наших поставок залежить життя людей у країнах Близького Сходу та Азії. А це близько 400 мільйонів людей", — заявив міністр.
За його словами, на відновлення територій піде десятиліття. Також Стрілець показав фотографії Національного парку "Кам'янська Січ".
Нагадаємо, що 17 червня стало відомо, як після того, як вода зійшла, виглядає унікальний будинок в Олешках. Художниця почала малювати у віці 69 років, коли втратила дітей та чоловіка. За 6 років вона розписала свій будинок від підлоги до стелі. Наразі будинок уже не впізнати, а фахівці не знають, чи можна відновити втрачені фрески.
Також повідомлялося, що у мережі з'явилися нові супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС. На кадрах компанії Maxar можна побачити, як зараз виглядає підірвана російськими окупантами гребля, а також річковий термінал "Нібулон".