"Понаїхали": в Одесі жінки влаштували скандал через українські пісень (відео)

Одна з жінок, яка зізналася, що перебуває в стані алкогольного сп'яніння, заявила, що лише "приїжджі" мають розмовляти державною мовою.

В Одесі в черговий раз виникла суперечка на мовному ґрунті, що призвела до скандалу. Дві жінки напали на вуличних музикантів через те, що вони виконували пісні українською мовою. Про це повідомили у місцевому виданні "Думська".

Пізно ввечері на Дерибасівській виник конфлікт. Вуличні музиканти виконували українські пісні, коли раптово дві жінки вступили в суперечку з ними.

Двом місцевим мешканкам не сподобалося, що вуличні музиканти виконують пісні українською у центрі міста.

Між вуличними музикантами та двома жінками виникла словесна суперечка. Одеси були незадоволені тим, що музиканти виконували пісні українською мовою. Вони вважали, що тільки "приїжджі" повинні співати та спілкуватися державною мовою.

На ролику видно, що одна із жінок перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Вона і сама це не заперечує.

"Понаїхав", — кричала вона.

Очевидці повідомляють, що незадовго до скандалу документи у музикантів вирішила перевірити патрульна поліція, але під час самого скандалу нікого з правоохоронців поряд не виявилося.

На момент публікації матеріалу прес-служба Нацполіції регіону ніяк не прокоментувала суперечку з вуличними музикантами. Місцеві ЗМІ також не оприлюднили нових подробиць скандалу на Дерибасівській.

Нагадаємо, що 3 червня хлопець виконував у центрі Львова під гітару пісні зірки російського року Віктора Цоя. Це зауважила народний депутат від "Голосу" Наталія Піпа і вступила з ним у словесну суперечку.

А у квітні цього року стався мовний конфлікт із військовим ЗСУ у Буковелі. Відпочивальник у халаті обізвав військового та порадив йому їхати до Бахмута.