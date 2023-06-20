Дощі з грозами не припиняються: де чекати на опади в Україні завтра

Максимальна температура 21 червня сягне +29 градусів. До цієї позначки ртутні стовпчики піднімуться у Закарпатській, Херсонській та Кіровоградській областях.

У середу, 21 червня, погода в Україні буде дощовою, а в деяких регіонах пролунають грози. Про це свідчить прогноз українського Гідрометцентру.

Дощі та грози вночі 21 червня

Вночі короткочасні дощі та грози, за даними синоптиків, очікуються місцями у північних, центральних та східних областях.

Дощі вдень в Україні 21 червня

У світлий час доби на території України синоптики також прогнозують короткочасні дощі та грози. Виняток становитимуть більшість західних та північних регіонів, де переважатиме суха погода.

Туман та вітер

Вранці та вночі на заході нашої країни очікується туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря

Нічні температури на території України становитимуть +14…+19 градусів, у західних областях +10…+15. Вдень повітря прогріється до +24…+29 градусів. Вночі в Карпатах очікується +8…+13 градусів, удень +17…+22.

Нагадаємо, в Одесі заборонили купатися в морі, лимані та річках. Також жителі не зможуть ловити рибу у місцевих водоймах. У міській раді пояснили, що обмеження пов'язані з виявленням у воді шкідливих речовин та збудників хвороб.

За прогнозом Укргідрометцентру, цього робочого тижня в різних регіонах можливі дощі та спека. Максимальна температура очікується 21-23 червня, у ці дні ртутні стовпчики піднімуться до +30 градусів.