Майбутнє України в ЄС залежить від боротьби Зеленського з корупцією у найвищій судовій системі — WP

Журналісти пишуть, що з лютого боротьба з хабарництвом серед чиновників набрала нових обертів, до чого, на думку, активістів особливо доклали зусиль голови НАБУ та САП.

Кримінальне розслідування, відкрите з питання викриття найбільших корупційних схем, до яких причетний колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв та потенційно інші судді ВС, ставить під загрозу майбутнє України у вступі до Європейського союзу. Про це 19 червня повідомляється у матеріалі видання The Washington Post.

Затриманий у травні Князєв, у якого під час обшуку виявили понад 450 000 доларів із "траншу незаконних доходів", був звільнений з посади і зараз є фігурантом одного з найбільших розслідувань про корупцію в судовій системі країни.

"Це величезна сума і це не звичайний суддя в місцевому суді, який бере хабара — це найвищий суддя в системі", — зазначила у коментарі виданню юрист Центру протидії корупції Тетяна Шевчук.

"У той час як Україна розгортає свій контрнаступ проти вторгнення російських військ, правоохоронні органи в Києві ведуть війну з корупцією, з не менш високими ставками на майбутнє країни. Адже країна тримає свої позиції не лише за рахунок зброї, а й за рахунок іноземної економічної допомоги, і прихильники Заходу хочуть бути впевнені, що їхні гроші не будуть втрачені через хабарництво", — зазначає видання.

Наразі, на думку журналістів, майбутнє України в Європейському союзі залежатиме від політичних рішень Володимира Зеленського, який, прийшовши до влади у 2019 році, обіцяв викоренити корупцію.

Боротьба з корупцією в Україні

Сам Зеленський, дізнавшись про ситуацію у Верховному суді, скликав засідання Ради національної безпеки та оборони на кінець цього тижня, щоб обговорити судову реформу.

З лютого українські офіційні особи з команди президента України заявляли, що боротьба з корупцією зараз набирає обертів. Було проведено безліч розслідувань, обшуків, звільнень та відставок, зокрема одного з голів обласної адміністрації та заступника міністра оборони. Тоді співробітники СБУ змогли виявити факти закупівлі продовольства та амуніції для ЗСУ за завищеними цінами.

За словами наближених до розслідувань чиновників, розслідування продовжуються, а НАБУ та САП продовжують виконувати свою роботу. За інформацією видання, активісти боротьби з корупцією вважають, що голови НАБУ та САП — Семен Кривоніс та Олександр Клименко відіграли важливу роль в оновленій антикорупційній кампанії, проте процесуальні питання у справах про хабарництво багатьох колишніх чиновників упираються в моменти (багато чиновників знаходяться під слідством надалі, проте жодних звинувачень щодо них ще не висувалося — ред.), через які державний бюджет України зазнає збитків.

Цього тижня західні союзники Києва проведуть велику міжнародну конференцію в Лондоні, щоб обговорити післявоєнну відбудову України, яка, за деякими оцінками, може коштувати близько 1 трильйона доларів.

Однак, на думку журналістів, ця підтримка може похитнутися, якщо країна розглядатиметься як "чорна діра для західної допомоги", що зробить антикорупційну кампанію в Україні ще більш актуальною.

Арешт Князєва: що відомо

15 травня НАБУ повідомило про викриття масштабної корупційної схеми, пов'язаної з керівництвом та суддями Верховного Суду України. Тоді ж у ЗМІ з'явилася інформація про те, що йдеться про отримання хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.

18 травня, ВАКС обрав запобіжний захід Всеволоду Князєву у вигляді утримання під вартою до 14 липня з можливістю внесення застави в 107 мільйонів гривень.

До кінця травня детективи НАБУ повідомили про вилучення ще приблизно 500 тисяч доларів під час обшуку у ексголови Верховного Суду України.