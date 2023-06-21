Віктор Цой дозволений: Мінкульт пояснив, які пісні російською мовою не можна виконувати в Україні

Чиновники визнали, що хіти радянського рок-музиканта не загрожують національній безпеці. Але у Львові підліток через виконання пісень Віктора Цоя опинився у притулку для неповнолітніх.

Пісні радянського рок-музиканта Віктора Цоя не заборонені в Україні. Таку відповідь на запит від Держагентства з питань мистецтв при Мінкультури України отримало агентство "Українські новини".

Цоя не включали до списку осіб Мінкультури, які становлять загрозу національній безпеці. Його пісні та творчість не підлягають забороні на публічне виконання в Україні.

"Пісні та творчість Віктора Цоя, який не був громадянином Російської Федерації, не підлягають забороні на публічне виконання на території України", — йдеться у відповіді.

В Україні заборонено публічне виконання, показ, демонстрація та висвітлення фонограм, відео та музичних кліпів виконання музичного недраматичного твору співаком чи співачкою, який є чи був громадянином Росії після 1991 року, пояснив Мінкульт.

Нагадаємо, що на початку червня у Львові стався мовний конфлікт. Підлітки виконували у центрі міста пісні зірки російського року Віктора Цоя під гітару. Нардеп від "Голосу" Наталія Піпа проходила поруч і почала сперечатися з ними.

У спілкуванні з Фокусом Піпа сказала, що гадки не мала, хто такий Цой, адже вона виросла на піснях Володимира Івасюка, гурту "Плач Єремії" та "Океану Ельзи".

Незважаючи на "незнання", вуличного музиканта зібралися залучити за статтею "дрібне хуліганство" і навіть помістили до притулку для неповнолітніх.