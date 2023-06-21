Культурно-мовний скандал у Полтаві: у місцевому барі грала пісня про Москву (відео)

Інцидент стався у караоке. Користувачі соцмереж спробували отримати коментар від закладу, але реакції поки що не надійшло.

У мережі з'явилося відео, на якому у полтавському караоке-барі "Шаляпін" виконують російські пісні. Відповідний запис опублікував 20 червня місцевий Telegram канал VPLT.

"У полтавському барі "Шаляпін" війна з росіянами вже закінчилася", — йдеться у повідомленні місцевого медіа.

Крім того, один із користувачів Facebook прикріпив відео в коментарі до публікації бару в соцмережах у спробі отримати від закладу коментар про те, що відбувається. Адміністрація поки що ніяк не коментувала російський репертуар у караке.

На відео один із відвідувачів закладу виконував пісню російського гурту Ленінград — "Москва".

З червня 2022 року в Україні діє закон про заборону російської музики. Покарання за таке порушення поки що не передбачено.

Реакція мовного омбудсмена

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень поки не реагував на те, що сталося.

Нагадаємо, 3 червня повідомлялося про мовний скандал у Львові, де підлітки вилаяли нардепку Наталю Піпу через пісню Віктора Цоя російською.

Також нагадаємо, що нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський на початку червня потрапив у мовний скандал. Він відмовився розмовляти українською у прямому ефірі.