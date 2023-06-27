Поганий стан укриттів: Кличко та Попко отримали догану, низку чиновників звільнено

Кабмін ухвалив рішення відправити у відставку п'ятьох голів адміністрацій. Крім того, вісім чиновників притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

У вівторок, 27 червня, Кабінет міністрів України вжив заходів щодо представників регіональних адміністрацій. Про це написала пресслужба відомства.

П'ятеро чиновників позбулися своїх посад. Зокрема, Кабін звільнив:

Олександра Хомича з посади голови Житомирської РДА;

Людмилу Мерзлюк з посади голови Білоцерківської РДА Київської області;

Тетяну Сизон з посади голови Конотопської РДА Сумської області;

Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської РДА в Києві;

Сергія Павловського з посади голови Святошинської РДА в Києві.

Крім того, низку чиновників було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Так, догани отримали:

голова КМДА Віталій Кличко;

начальник КМВА Сергій Попко;

голова Голосіївської РДА Києва Сергій Садовий;

голова Оболонської РДА Києва Кирило Фесик;

голова Печерської РДА Києва Наталія Кондрашова;

голова Солом'янської РДА Києва Ірина Чечотка;

перший заступник голови Дарницької РДА Києва Микола Калашник (в. о. голови району);

перший заступник голови Шевченківської РДА Києва Олександр Поповцев (в. о. голови району).

У заяві Кабміну не вказано причину згаданих рішень, проте видання "Бабель" пише, що звільнення і догани пов'язані з незадовільним станом бомбосховищ в Україні.

Нагадаємо, що 1 червня Володимир Зеленський висловився про загибель людей біля закритого укриття в Деснянському районі Києва, заявивши, що винні понесуть відповідальність. Президент також натякнув, що "може бути нокаут".

Пізніше, 3 червня, голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков звернувся до мера Києва Віталія Кличка з пропозицією звільнитися разом. За його словами, за трагедію потрібно нести спільну відповідальність, тому одночасна відставка буде "справедливим чоловічим вчинком".

Ми також повідомляли, що 8 червня Віталій Кличко заявив, що СБУ має оцінити дії голів районів столиці, які, на думку градоначальника, спрямовані на руйнування системи управління містом.