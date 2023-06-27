З 1 липня ліки продаватимуть тільки за електронними рецептами, — МОЗ

За даними Міністерства охорони здоров'я, зміни застосовуватимуть на всій території України, за винятком прифронтових територій.

З 1 липня набуває чинності зміна в програмі реімбурсації "Доступні ліки", згідно з якою відшкодування лікарських засобів здійснюватиметься тільки за допомогою електронного рецепта. Виняток із цього правила зберігається тільки для прифронтових і тимчасово окупованих територій. Про це йдеться в постановах КМУ від 27 лютого 2019 р. № 136 та від 28 липня 2021 р. № 854.

Від початку повномасштабної війни пацієнти мали можливість отримувати лікарські засоби за програмою "Доступні ліки" не лише за електронними рецептами, а й за паперовими рецептами, що спрощувало їхній доступ до необхідних препаратів. Однак, з 1 липня запроваджено зміну, згідно з якою відшкодування ліків здійснюватиметься лише за допомогою електронного рецепта, за винятком прифронтових та тимчасово окупованих територій.

Наразі лікарі та аптеки на більшій частині території України вже мають можливість працювати з електронними рецептами, тому повертається норма відпуску лікарських засобів за програмою реімбурсації "Доступні ліки" виключно за електронними рецептами.

З 1 липня ці ліки продаватимуться тільки за електронними рецептами

31 березня народний депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Юрій Мисягін попередив, що до парламенту подадуть законопроєкт про продаж ліків за старими правилами до скасування воєнного стану і ще протягом трьох місяців. Документ планують внести найближчими днями.

А 1 квітня стало відомо, що розпочався третій етап введення електронних рецептів в Україні, через що посилюється контроль за продажем ліків в аптеках. Усе це 31 березня призвело до появи величезних черг в аптеках Києва. Препарат "Німесил" швидко розкупили, а український сайт tabletkiUA для перевірки наявності товарів в аптеках був перевантажений.