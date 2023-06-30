Україні потрібна нова модель: роль держави в економіці буде кардинально зменшена, - Шмигаль (відео)

За словами прем’єра, буде проведена радикальна дерегуляція, оцифровані всі послуги та сервіси для бізнесу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду 30 червня заявив, що Україна потребує нової економічної моделі. Провідними в ній будуть приватний капітал та підприємці, повідомляє Урядовий портал.

"У свою чергу, роль держави в економіці буде кардинально зменшена. Буде продовжена приватизація та завершена реформа корпоративного управління, проведена радикальна дерегуляція, оцифровані всі послуги та сервіси для бізнесу", — відзначив глава Уряду.

Денис Шмигаль назвав чотири ключові елементи економічної філософії:

Перше — це принцип, що Україна робить ставку на переробку. Не експорт сировини, а експорт готової продукції. Включення України у європейські та глобальні ланцюги виробництва.

Друге — це нові чесні відносини між державою і суспільством.

"Всі послуги для людей та бізнесу онлайн. Компактний державний апарат. Створення Центру Уряду. У соціальній сфері — це пенсійна реформа, яка має передбачати створення накопичувальної пенсійної системи. Це новий соціальний договір. Формуємо власну спроможність людини замість залежності від держави. Соціальні послуги та виплати мають бути максимально адресними", — наголосив Прем’єр-міністр.

Третє — нова модель освіти та науки. Комплексні напрацювання від Мінцифри та МОН, за словами очільника Уряду, вже майже завершені та скоро будуть презентовані.

"Також до Верховної Ради вже поданий президентський законопроект про англійську мову як мову міжнародного спілкування. Англійська мова стане обов’язковою у всій системі освіти. Держава оплачуватиме курси вивчення англійської мови через програму єПідтримка. Будемо робити все, щоб кожен українець мав змогу розмовляти англійською", — сказав Денис Шмигаль.

Четверте — це розвиток усіх українських територій: "Це відбудова України за принципом "краще, ніж було". Реформа децентралізації продовжується. Кожна громада матиме свій план відновлення та розвитку з урахуванням нових реалій".

Засідання Уряду 30 червня 2023 року

17 червня Фокус писав про те, що Кабмін готує законопроєкт про новий статус англійської мови. За словами глави Кабінету міністрів, вивчення англійської мови для українців має стати доступнішим, оскільки відкриває широкий доступ до знань, ринку праці та вищої зарплати.

Раніше, 16 червня, повідомлялось про те, що у Кабміні анонсували грошову допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Відомо, що кожному потерпілому через підтоплення громадянину України буде надано одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень.