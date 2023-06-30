Держава оплатить українцям курси англійської мови, — Шмигаль (відео)

У планах уряду включити англійську мову в обов'язкову програму освіти на всіх рівнях, починаючи з дитячих садків і закінчуючи університетами.

У перспективі держава планує оплачувати курси вивчення англійської мови для українців за допомогою програми єПідтримка. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про це на засіданні уряду в п'ятницю, 30 червня.

Законопроєкт, поданий до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським, спрямований на встановлення англійської мови як міжнародної мови спілкування в Україні та стимулювання її вивчення серед громадян. Передбачається, що англійська мова стане обов'язковою в освітній системі на всіх рівнях, починаючи з дитячих садочків і до університетів.

"Держава оплачуватиме курси вивчення англійської мови за допомогою програми єПідтримка. Будемо робити все, щоб кожен українець мав можливість розмовляти англійською", — наголосив Шмигаль.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров доповнив, що кожен українець отримає можливість безоплатно підвищити свій рівень володіння англійською мовою. Держава фінансуватиме спеціальні курси та залучатиме англомовних волонтерів для роботи в школах і проведення розмовних клубів. Крім того, заплановано запуск окремого порталу з безоплатними уроками та курсами. Метою є забезпечення того, щоб кожен українець міг вільно спілкуватися англійською мовою.

Крім цього, передбачається внесення змін до державної служби: всі чиновники зобов'язані будуть володіти англійською мовою. Також планується трансляція англомовних фільмів і телепрограм мовою оригіналу, а інформація про транспорт дублюватиметься англійською. При зверненні іноземців до довідкових служб на вокзалах, аеропортах, річкових портах тощо надаватиметься відповідь англійською мовою.

"Володіння англійською мовою напряму пов'язане з рівнем конкурентоспроможності та зарплатою на ринку праці для кожного громадянина. Продовжуємо створювати революційні проєкти та ухвалювати закони для розвитку людського капіталу", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 червня подав до Верховної Ради законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні. Документ передбачає, що англійська стане мовою міжнародного спілкування в Україні.

Нагадаємо також, Мінкульт обіцяв надати англійській мові в Україні статус мови міжнародного спілкування ще в серпні минулого року. Проєкт закону розробляли Мін'юст, Мінцифри, Міносвіти та МЗС.