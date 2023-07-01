Спека повертається в Україну: як зміниться погода на початку липня

Найвища температура очікується на сході та в центрі — до +35 градусів, на півночі та заході буде трохи прохолодніше.

У неділю, 2 липня, в Україні очікується спекотна, але місцями дощова погода. Синоптик Наталка Діденко оприлюднила прогноз на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, разом із липнем в Україну повернулася спека. Удень у більшості регіонів очікується температура від +25 до +30 градусів, у західній частині країни має бути трохи прохолодніше: +23 — +29 градусів. На заході, півночі, на Вінниччині, подекуди на Харківщині та Одещині вдень можуть пройти дощі з грозами. В інших областях буде сухо і сонячно, вітер: помірний західний або південно-західний.

У Києві вночі та вранці 2 липня буде сухо, вдень температура сягатиме +29 градусів, але можливий короткочасний дощ і гроза.

Прогностична карта гроз на 2 липня Фото: Facebook

Як очікує синоптик, весь наступний тиждень в Україні буде спекотним, особливо на півдні та сході країни (+30 +35 градусів). У центральній і північній частині теж буде спека: +26 +31 градус, у західній частині буде трохи прохолодніше: до +28 градусів. Температура має знизитися до 7-8 липня. Наталка Діденко порадила українцям уникати прямих сонячних променів, частіше ховатися в тіні, пити воду і не забувати обприскувати квіти.

Прогноз Укргідрометцентру підтверджує, що перші дні липня мають бути спекотними. Однак 2 липня в більшості регіонів очікуються дощі з грозами, які, втім, не врятують від підвищення температури повітря.

Нещодавно вчені з'ясували, що спекотна погода викликає масовий сплеск зрад. Як виявилося, висока температура підвищує лібідо людини.