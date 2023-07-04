Вдарила молотком по голові: у Закарпатській області 3-річна дівчинка вбила молодшу сестру

Батька, який не вгледів за дітьми, оштрафували на 850 гривень за неналежне виконання батьківських обов'язків.

У Закарпатській області 3-річна дівчинка вбила свою молодшу сестру молотком. Про це пише видання ZAXID.NET 3 липня.

Повідомлялося, що батько не стежив за доньками. Молодша дитина, якій не виповнилося навіть року, отримала від сестри кілька ударів молотком по голові, внаслідок чого померла.

У публікації йдеться, що батько визнав свою провину і подав до суду відповідну заяву.

Інцидент стався 20 листопада 2022 року. Слідчий Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області наприкінці травня 2023 року закрив кримінальне провадження на батька, відкрите за ст. 128 КК.

На чоловіка склали протокол про неналежне виконання батьківських обов'язків. Суд визнав його винним і призначив штраф у 850 гривень. Він також має заплатити 536 гривень судового збору.

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Раніше, 26 червня, ми також повідомляли, що в обласній клінічній психіатричній лікарні Харкова сталося вбивство. Для знерухомлення агресивного пацієнта 45-річний санітар схопив його за шию і почав бити кулаками.

Ми також повідомляли, що 19 червня в Івано-Франківській області було затримано підозрюваного у вбивстві зниклої напередодні 9-річної дівчинки. Ним виявився двоюрідний дядько дитини.