"Коли п'яний — планка падає": воєнком Закарпатського ТЦК неодноразово бив людей, — ЗМІ

За словами сусідів обвинуваченого, Костянтин Варі проживає у квартирі один і регулярно його можна було помітити у стані алкогольного сп'яніння. Після цього він починав проявляти агресію по відношенню до інших.

Працівник Закарпатського обласного військкомату майор Костянтин Варі, якого звинувачують у нападі на подружню пару в Ужгороді, не вперше помічений у протиправних діях. Раніше він уже бив просто так людей. Про це йдеться в сюжеті "ТСН" 6 липня.

Сусіди обвинуваченого розповіли, що Костянтин Варі регулярно вживав алкогольні напої вдома на самоті. Він ні з ким не проживає. Знайомі також зазначали, що раніше траплялося, що він не контролював свою агресію щодо інших людей.

"А коли п'яний, то в нього "рейка" чи "планка"... щось у нього падає — і все", — ідеться в повідомленні.

У Закарпатському ОТЦК розповіли, що чоловік працює в них лише три роки і до цього воював на Донбасі. Про його проблеми з вживанням алкогольних напоїв не чули, але службове розслідування призвело до його звільнення.

"Це ганебно, такого раніше не відбувалося. Це перший випадок у його службовій кар'єрі. Але якщо цей факт підтвердиться, він зазнає суворого покарання", — заявляв голова пресслужби Закарпатського ОТЦК Андрій Акімов.

Співробітники правоохоронних органів уже відкрили провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Санкції передбачають штраф або ж виправні роботи.

Нагадаємо, 3 липня повідомлялося, що в Ужгороді п'яний воєнком побив дружину бійця ЗСУ. Медики констатували в постраждалої забій щелепи. Подружжю зателефонували із Закарпатського ОТЦК і запропонували залагодити питання мирно, але вони вирішили йти до кінця і написали заяву в поліцію.