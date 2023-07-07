Під час війни: КМДА витратить майже мільярд гривень на ремонт Кільцевої дороги, — ЗМІ

Ця сума у вісім разів перевищує фінансування, яке київська влада виділила на ремонт тих самих відрізків дороги за попередні чотири роки.

Київська влада виділила 2023 року на ремонт столичної Кільцевої дороги на ділянці від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту 872 мільйони гривень. Ця сума у вісім разів перевищує фінансування будівництва на тих самих відрізках за попередні чотири роки. Про це повідомляє УНІАН.

За інформацією департаменту фінансів КМДА, фактичне фінансування робіт на цих ділянках у попередні чотири роки сумарно становило 103,9 млн грн.

При цьому всього за чотири попередні роки місцевий бюджет столиці виділив на будівництво Великої Кільцевої дороги трохи більше ніж 932 мільйони гривень. З них 828 млн було спрямовано на ремонт ділянки від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки.

У 2023 році фінансування робіт на цьому ж відрізку оцінили в 52 млн гривень.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ неодноразово писали про скандальні випадки нераціональної розтрати колосальних бюджетних коштів київською владою. Так, 14 червня Дніпровська районна держадміністрація (РДА) в Києві закупила для укриття 300 шкіряних барабанів. Чиновники витратили на музичні інструменти понад 890 тисяч гривень, вказавши в тендері на платформі Prozorro, що барабани потрібні для "психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог".

Пізніше стало відомо, що Дніпровська районна держадміністрація в Києві придбала конструктори вартістю понад 900 тисяч гривень, призначені нібито для гри та навчання дітей в укриттях під час повітряних тривог. А одна зі шкіл у Дніпровському районі Києва витратила бюджетні кошти на купівлю для укриттів електросковородки за 720 тисяч і овочерізки за 130 тисяч гривень.

Після серії скандалів із невиправдано дорогими закупівлями для одних столичних укриттів на тлі поганого стану інших низку чиновників відсторонили від роботи, також дехто отримав догану.