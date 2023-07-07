Київ "поплив": столицю накрила нова сильна злива (фото, відео)

Через негоду в столиці України розмило дороги і затопило підземні переходи. Також постраждав ТЦ Ocean Plaza, де просто зі стелі ллється вода.

Київ у п'ятницю, 7 липня, знову накрила злива, через що частину вулиць і підземних переходів сильно підтопило. Про це свідчать відео та фото наслідків негоди, які публікують місцеві Telegram-канали.

На знімках видно, як через зливу в деяких районах міста буквально розмило дороги, а машини наполовину занурилися під дощові потоки води, що стікають.

Місцями рівень води доходить до 30-40 сантиметрів, а на деяких ділянках вулиць рух автомобілів повністю заблоковано.

Також сильно дісталося підземним переходам, куди водоспадом заливається вода.

Крім того, кияни повідомляють, що дощ заливає ТЦ Ocean Plaza — посеред торгового центру вода стікає зі стелі.

У КМДА заявляють про локальні підтоплення в Голосіївському та Печерському районах і додають, що система дощової каналізації в столиці не розрахована на таку кількість опадів.

"Основна частина підтоплень – не на балансових вулицях дорожньої служби. Важливо, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали. І на початок дощу вони були чистими. Проте зливи залпові і система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів", — повідомляє столична влада.

У КМДА також додають, що грози зі зливами за прогнозами синоптиків триватимуть до кінця доби, тому гідрослужби продовжують роботу в посиленому режимі.

Нагадаємо, що 6 липня столицю України також накрила негода . У місті були сильні зливи, гримів грім, а спалахи блискавки "розділяли" небо навпіл.

Фокус писав також про те, що в четвер, 6 липня сильна гроза була зафіксована і в інших регіонах України. На горі Говерла в Івано-Франківській області через потрапляння блискавки постраждало троє людей, двоє з яких — чоловік і 11-річна дівчинка — загинули на місці. Рятувальники, які прибули на місце, змогли допомогти третій постраждалій жінці, яка перебувала в шоковому стані. Її разом з іншими туристами супроводили до поста Заросляк і передали медикам.

Фокус також писав, що 7 липня через несприятливі погодні умови під водою опинилися кілька районів Івано-Франківської області. Рятувальники провели евакуацію понад 30 осіб із затоплених будинків.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, перші дні липня мають бути спекотними. Ртутні стовпчики підстрибнуть до +30 градусів і вище. Однак у більшості регіонів разом із високою температурою повітря синоптики прогнозують зливи з грозами, які, втім, не врятують від спеки.