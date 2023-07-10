В Польщі спецслужби затримали українця, який шпигував для Росії

Підозрюваний живе в Польщі від 2019 року, він мав стежити за військовими об'єктами та морськими портами.

Польські спецслужби затримали українця за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Про затримку чергового шпигуна повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінскі в твітері 10 липня.

"Агентство внутрішньої безпеки затримало ще одного учасника шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку. Підозрюваний стежив за військовими об'єктами та морськими портами. Його систематично нагороджували росіяни. Це вже 15-й затриманий у межах цього розслідування", — йдеться у повідомленні.

Громадянин України проживав у Польщі з 2019 року. За фінансову винагороду від росіян підозрюваний фотографував військові об'єкти та морські порти. Наразі затриманому висунуто звинувачення у діяльності на користь іноземної розвідки проти інтересів Польської Республіки. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 30 червня польські правоохоронці викрили чергового російського шпигуна. Професійний хокеїст, який перебував на території Польщі з жовтня 2021 року, передавав інформацію про результати розвідки в країні, за що він отримував систематичні "винагороди".

Раніше повідомлялося, що розвідка Швейцарії назвала шпигунів із РФ загрозою через членство країни у РБ ООН. У FIS мають на меті запобігти передачі до Росії товарів, які вона може використати для санкціонованої військової діяльності.